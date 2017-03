Gần đây, bà con tỉnh Lâm Đồng phát hiện vườn điều nhà chết hàng loạt. Các tỉnh có diện tích trồng điều nhiều ở miền Trung, Tây Nguyên cũng lo lắng vì vườn điều của họ có biểu hiện sâu bệnh. Để chăm sóc vườn điều tốt hơn, bà con cần thường xuyên theo dõi, phát hiện sâu bệnh kịp thời, tránh những rủi ro có thể.

Điều là cây trồng chủ lực của huyện Đạ Huoai, việc bị sâu bệnh gây hại sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và cuộc sống của người dân địa phương.

Điều chết hàng loạt

Thống kê mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho thấy đến thời điểm đầu tháng 3/2017 đã có hơn 20.000 ha điều bị dịch bệnh. Nặng nhất là huyện Đạ Huoai, hơn 9.000 ha, Đạ Tẻh 8.114 ha và Cát Tiên có 5.550 ha. Hai loại bệnh thường gặp trên cây điều và cũng là hai loại bệnh khó trị nhất đã xuất hiện, đó là bọ xít tấn công và dịch bệnh thán thư (bệnh đốm trái, nổ trái). Xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai xác định, toàn bộ diện tích điều trên địa bàn có khả năng mất trắng. Xã này có 800 ha điều, nhưng có tới trên 90% diện tích bị hư hại không còn hy vọng cho thu hoạch trái.

Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai kiểm tra thực tế cho thấy, 100% diện tích điều của địa phương đang bị bọ xít muỗi và bệnh thán thư tấn công gây hại. Trước thực trạng trên, huyện Đạ Huoai đã vào cuộc hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh trên cây điều. Huyện Đạ Tẻh, địa phương có 7.104/8.114 ha điều bị bọ xít muỗi và bệnh thán thư gây hại. Trong đó, có 3.090 ha bị nhiễm bệnh trung bình từ 50-70%, 4.790 ha bị gây hại nặng trên 70% và 234 ha bị cháy khô không có khả năng hồi phục. Ông Phạm Xuân Tiện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đạ Tẻh, cho biết tổng sản lượng điều bị thiệt hại trên địa bàn huyện Đạ Tẻh vào khoảng 4.162 tấn, tương đương khoảng 166 tỷ đồng. Cũng giống như Đạ Huoai và Đạ Tẻh, tình trạng sâu bệnh gây hại cây điều trên địa bàn huyện Cát Tiên cũng đang diễn biến hết sức phức tạp.

Trước tình trạng hàng ngàn ha điều của 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng đang điêu đứng vì sâu bệnh, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã làm việc với ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng bàn biện pháp xử lý, đồng thời chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng và các trung tâm nông nghiệp địa phương triển khai một số biện pháp phòng chống dịch thán thư và bọ xít muỗi để ngăn ngừa tình trạng cây điều tiếp tục lâm bệnh, chết trắng…

Tăng cường phòng trừ

Bọ xít muỗi (tên khoa học Helopeltis) là loài nguy hiểm nhất đối với cây điều. Bọ xít muỗi có thể biến thành dịch và tàn phá nặng nề, làm cây bị khô ngọn, chết lá, khô bông, rụng trái non đồng loạt, các vườn điều nếu gặp dịch bọ xít muỗi coi như mất trắng. Bọ xít muỗi trưởng thành có màu nâu đỏ, đầu đen, ngực đỏ, bụng màu đen trắng. Cả con non và con trưởng thành đều gây hại trên lá, chồi non, hoa trái và hạt non. Bọ xít muỗi thường chích hút nhựa vào trước 9h và sau 16h. Phòng trừ bằng cách phun thuốc trừ sâu trong nhóm thuốc cúc tổng hợp như Sherpa, Decis (Supracide), thuốc có tính nội hấp mạnh như Bitox, Oncol, Marshell… Kết hợp với tỉa cành, tạo tán thông thoáng, dọn vệ sinh, làm cỏ.

Ngoài ra còn có sâu đục thân có tên gọi là xén tóc nâu đục thân (tên khoa học Plocaederus Obesus). Xén tóc đục thân là loại sâu đục thân nguy hiểm nhất đối với những cây điều trưởng thành trên 7 năm tuổi. Nếu không được phát hiện và chữa trị sớm, cây điều có thể bị chết. Xén tóc đục thân là loại bọ cánh cứng có chiều dài 35-45 mm. Loại sâu này thường đục vào thân cây, tạo thành những đường hầm ngõ ngách cắt đứt mạch dẫn nhựa làm cây bị vàng úa lá. Phòng trừ bằng cách dùng hỗn hợp vôi - lưu huỳnh - nước theo tỷ lệ 10:1:40, hòa thêm đất sét quét lên thân cây ở độ cao 1 m để phòng xén tóc đẻ trứng. Chặt và đốt các cây bị chết do xén tóc. Bơm trực tiếp các loại thuốc sâu như Moshell, Regent, Bi58…

Bọ phấn đầu dài (tên khoa học Alcides Sp). Đây là loại sâu đục nõn nguy hiểm nhất đối với cây điều, xuất hiện nhiều nhất vào tháng 1, 5, 9, sâu non xuất hiện vào tháng 2, 6 và 10. Phòng trừ hiệu quả nhất là khi phát hiện chồi non bị đục héo, dùng kéo cắt bỏ và chôn xuống đất hoặc bỏ. Phun thuốc trừ sâu vào lúc cây ra lộc non hoặc khi mật độ sâu trưởng thành cao bằng các loại thuốc Bi 58, Regent, Sherpa,..

Đối với bệnh thán thư, có những năm gặp điều kiện thời tiết phù hợp, bệnh phát triển thành dịch gây thiệt hại nghiêm trọng về sản lượng và chất lượng, do yếu tố thâm canh, tập trung nên sự lây lan rất lớn, kỹ thuật phòng trị bệnh là yếu tố không thể bỏ qua. Triệu chứng bệnh thường phát sinh và gây hại nặng trên các bộ phận còn non như lá, cành và nụ hoa quả. Trên lá, lúc đầu vết bệnh là các đốm màu nâu đen, giữa phần lá bị bệnh và phần lá lành có quầng màu vàng. Cành non bị bệnh thì vỏ bị nâu đen, vết bệnh hơi lõm vào và cành bị teo tóp khô đi. Nụ hoa quả bị bệnh thì có màu nâu đen và bị rụng. Tác nhân gây bệnh do nấm Colletotrichum gloeosporioides gây ra. Bệnh phát sinh phát triển trong điều kiện nóng, ẩm, thiếu ánh nắng. Đặc biệt, bệnh thường phát triển mạnh trong giai đoạn điều ra lộc, ra nụ hoa quả, lại gặp mưa ẩm. Trong các vườn điều ít được chăm sóc, hoặc chăm sóc không đúng cách như bón phân không cân đối và dư đạm, không cắt tỉa cành vô hiệu làm tán lá rậm rạp, làm tăng ẩm độ của vườn và làm thiếu ánh nắng thì bệnh thường nặng. Vườn điều có mật độ bọ xít muỗi cao cũng thấy tỷ lệ bị bệnh thán thư cao hơn (bọ xít muỗi gây vết thương cơ giới làm bệnh xâm nhập, bọ xít muỗi cũng trực tiếp mang mầm bệnh từ bộ phận bị bệnh sang bộ phận khỏe của cây), hoặc vườn không phun thuốc phòng trừ bệnh kịp thời vào những thời điểm quan trọng của cây, thì bệnh cũng phát triển, gây hại nặng tới năng suất điều.

Cách phòng trừ

Trước khi vào vụ mới, cần vệ sinh vườn cây, trừ sạch cỏ dại, cắt tỉa cành sâu bệnh và cành vô hiệu cho thông thoáng tán cây, nhằm hạn chế ẩm độ cao và làm ánh nắng chiếu vào dễ dàng. Cắt tỉa hợp lý cũng giúp cho việc phun xịt thuốc phòng ngừa sâu bệnh được thuận lợi.

Bón phân đầy đủ và cân đối, tránh bón thừa đạm. Tăng cường một số vi lượng cho cây bằng cách phun qua lá loại phân bón lá: POLYFEED 15-15-30 vào giai đoạn trước khi cây ra nụ, để giúp cây tăng cường sức chống chịu với bệnh, tăng cường phân sự hóa mầm hoa, để có nhiều nụ hoa hơn, là điều kiện để tăng năng suất và chất lượng.

Hoàng Huy