Đến Việt Nam và đặc biệt là TP.HCM nhiều Tây ba lô đã làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Trong đó, có cả nghề ăn xin hẳn hoi.

Một cô gái châu Á hào hứng khi chụp hình cùng Holst

Đã có vài người ăn xin ngoại quốc đến TP.HCM hành nghề và có thu nhập tốt từ lòng hảo tâm của người dân địa phương.

Người ăn xin 'khét tiếng' Benjamin Holst (32 tuổi), vừa xuất hiện tại TP. HCM để lợi dụng lòng tốt của người dân địa phương.

Trong nhiều năm qua, Holst lang bạt qua nhiều nước châu Á và với cái chân phù nề như chân voi và khiến nhiều người mủi lòng và cho tiền cũng như những hình thức giúp đỡ khác. Có tiền rồi, người đàn ông này kết thúc một ngày làm việc của mình bằng sự sung sướng khi du ngoạn và ăn chơi.

Người Sài Gòn bị ‘dính chấu’

Trưa ngày 26.3, tài khoản facebook của một cô gái ở TP.HCM có tên T.T kể lại trường hợp cô đã ‘dính chấu’ vì đặt lòng hảo tâm không đúng chỗ sau khi mua tặng cho Holst vé xe lửa đi từ TP.HCM đến Đà Nẵng.

Một cư dân mạng nhận định: "Xem ra VN là một thị trường tốt cho người ăn xin ngoại quốc"

Nguyên văn đoạn status chia sẻ như sau:

“Câu chuyện tối hôm qua:

Chạy về đường NKKN (Nam Kỳ Khởi Nghĩa), T thấy Ben với cái chân khổng lồ ngồi gốc Lý Tự Trọng. Chạy qua do dòng xe dồn không tấp vào được. T đã vòng lại... Ben nói anh không cần gì chỉ cần vé xe lửa đi ĐN (Đà Nẵng), sau một hồi hỏi đủ kiểu. T định mua vé máy bay cho him (anh ta). May sao Vietjet đặt mãi mà không được. Thế là nhờ ông xã đặt dùm vé tàu. Và túm lại đã tặng Ben cái vé xe lửa đi ĐN.... 1 bạn chạy xe đạp cũng có lòng hảo tâm mua cho gói bánh mì và đặt Grab cho Ben đi ra ga. Xong cả 2...dính chấu!!! May mà mua vé cho chứ ko phải cho tiền”.

Benjamin Holst sống tốt với nghề?

Cách đây vài năm, có một người hành khất tương tự đến VN, sau khi bị dân mạng 'lật tẩy' đã trở về nước và không quay lại nữa. Chúng tôi đã liên hệ phỏng vấn Holst nhưng anh từ chối gặp. Theo quan điểm của số đông người phương Tây, Holst không phải kẻ lừa đảo như cách nghĩ của người châu Á, Holst sống tốt với nghề hành khất và người phương Tây xem là chuyện bình thường.

T. cho biết bài học rút ra sau câu chuyện này là:

“Phải biết rõ "lòng hảo tâm" mình đi đâu về đâu. Nên search kiểm chứng thông tin trước...

- Yêu bản thân. Rõ ràng Ben bị bệnh chân voi và dù sao đi nữa thì cũng rất biết hưởng thụ chứ không tự ti, đau khổ và sống khép kín.

- Có tầm ảnh hưởng - xuyên quốc gia, facebook của Ben có hơn 5.000 người quan tâm và hỏi han tá lả và đi đến đâu xài free đến đó.

- Sống có kế hoạch - đi nước nào trong bao lâu, đi và quay lại thời gian nào, kiếm bao nhiêu, chơi gì và du lịch ra sao

- Chăm chỉ mỗi ngày và tập trung vào việc xin xỏ suốt ngày - để đến đêm thì đi xõa.

- Tận dụng khuyết điểm thành lợi thế- quá rõ ràng”.

Trên facebook của mình, Benjamin Holst cũng công khai đăng status cảm ơn T.T vì đã tặng vé xe lửa đi TP.HCM đến Đà Nẵng.

Rõ ràng, T.T đã vô tư giúp đỡ Holst vì không biết những thông tin về người ăn xin quen mặt này dù báo chí đã đăng tải mấy ngày qua.

Đến Việt Nam sau khi bị báo chí Malaysia tố giác

Theo như thông tin mà Benjamin Holst đăng trên facebook của mình thì anh này bay từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) đến Đà Nẵng vào ngày 15.3. Dòng trạng thái cập nhật lúc đang sân bay quốc tế Kuala Lumpur ghi rõ: “Tôi gửi lời tạm biệt (Kuala Lumpur) và sẽ trở lại trong 2 tuần nữa, đừng lo”.

Cảnh sát thành phố Surabaya (Indonesia) bắt giữ Holst vào tháng 9.2016.

Những bức ảnh trên facebook của Holst đăng ngày 16.3 cho thấy anh chàng này đang đi tàu từ Đà Nẵng vào TP. HCM. Liên tiếp những ngày sau đó, Holst đăng ảnh đang ngồi ở các quán bar bên cạnh các nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ và ăn tối ở những nhà hàng ở TP.HCM.

Nhiều facebooker Việt Nam vào facebook của chàng Tây này, gửi những lời bình luận chỉ trích Holst lừa gạt, lợi dụng lòng tốt nhưng dường như anh chàng không quan tâm. Holst không hề giấu giếm việc mình dùng số tiền ăn xin được để hưởng thụ cuộc sống về đêm với những món ăn ngon và người đẹp.

Đây không phải là lần đầu tiên Holst đến Việt Nam. Tháng 6.2016, Holst cũng đã đến TP.HCM và bị bắt gặp ăn xin trên đường Lý Tự Trọng.

Chúng tôi đã liên hệ phỏng vấn Holst nhưng anh từ chối gặp. Theo quan điểm của số đông người phương Tây, Holst không phải kẻ lừa đảo như cách nghĩ của người châu Á, Holst sống tốt với nghề hành khất và người phương Tây xem đó là chuyện bình thường.

Hành trình ăn xin xuyên quốc gia của Holst từ năm 2014 đến nay.

Vẫn không rõ Holst đến TP.HCM hành nghề theo kế hoạch từ trước hay do bị đánh động sau khi một tờ báo Malaysia đăng tin về mình.

Ngày 14.3, tức một ngày trước khi Holst bay sang Việt Nam, báo The Star (Malaysia) đưa bản tin nhan đề “Người ăn xin khét tiếng đang ở Malaysia”.

Bài báo cho biết Holst ăn xin chuyên nghiệp khét tiếng trên toàn thế giới, sống dựa vào lòng tốt của người dân địa phương để có chi phí du lịch và tận hưởng cuộc sống tiệc tùng, đã đến Malaysia vào ngày 2.3 từ Singapore bằng tàu lửa. Các hình ảnh trên mạng xã hội của gã cho thấy chàng trai này chẳng hề đau đớn vì bệnh tật mà tận hưởng cuộc sống về đêm, thức ăn và phong cảnh ở trung tâm giải trí và mua sắm Bukit Bintang (Kuala Lumpur) và đảo Penang. Thậm chí, trên trang facebook anh ta còn cập nhật khi đang đi từ Kuala Lumpur đến đảo Penang rằng: “Đã đến lúc tận hưởng các cô gái ‘giá rẻ’ và bãi biển”.

Nhiều lần bị bắt và trục xuất

Theo The Star, trong 3 năm qua, anh chàng ăn xin gây tranh cãi này với cái chân bị trái bị phù nề do mắc một chứng bệnh hiếm có tên gọi macrodystrophia lipomatosa, liên tục xuất hiện trên các đường phố ở Thái Lan, Hồng Kông, Philippines, Campuchia và Indonesia.

Trang facebook mang tên anh ta thì tràn ngập những hình ảnh khoe khoang kỳ tích ăn chơi ở những nơi đặt chân đến.

Thông qua trang facebook có tên Backpackers Buddies Malaysia, nữ sinh viên Lauren Sula ở Đại học Nottingham (Anh) đã cảnh báo người dân Malaysia hãy tránh xa Holst.

Cô viết: “Người này lợi dụng lòng tốt của người dân khắp châu Á bằng cách xin tiền và bạn có thể cho rằng gã dùng số tiền xin được để chạy chữa cho cái chân tật nguyền. Tuy nhiên, việc khoe khoang trên trang facebook cá nhân về việc lưu trú ở những khách sạn đắt tiền, ăn tại các nhà hàng sang đẹp và chi vô số tiền cho mại dâm”.

Holst chụp ảnh bữa ăn tối của mình tại một nhà hàng ở khu phố Tây ở TP. HCM.

Công việc ăn xin, lợi dụng lòng hảo tâm của Holst được phơi bày lần đầu tiên vào tháng 9.2014 khi chàng vào vai một du khách tật nguyền bị mất cặp hộ chiếu và tiền ở Bangkok. Một phần là nhờ cái chân phù nề, nên đã được nhiều người xót thương và cho tiền tổng cộng khoảng 50.000 baht (33 triệu đồng VN) để mua vé máy bay về nước.

Một quỹ từ thiện đã cung cấp cho anh ta phòng nghỉ ở khách sạn trong thời gian đợi cấp hộ chiếu mới để về nước. Tuy nhiên, anh chàng đã không về nước mà đi đến Pattaya, nơi anh đưa tiền cho một người xe ôm để nhờ mua bia và kiếm gái để qua đêm. Sau đó, Holst bị tạm giữ và trục xuất khỏi Thái Lan.

Năm 2015, anh ta lại tái xuất hiện ở Philippines và tiếp tục cuộc sống ăn xin và du lịch khắp các nước trong khu vực. Tháng 9.2016, anh chàng này bị bắt ở thành phố Surabaya (Indonesia) khi bị phát hiện dùng số tiền xin được để ăn chơi với các cô gái và sau đó lại bị trục xuất khỏi Indonesia.

Ngự Bình

Ảnh chụp màn hình