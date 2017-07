Toàn bộ tàu thuyền khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị đã được các cảng vụ hướng dẫn vào nơi trú bão an toàn.

Đại diện Cục Hàng hải VN yêu cầu đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền tại cảng Hòn La, Quảng Bình

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT để chủ động phòng tránh bão Sonca ( cơn bão số 4 ) ảnh hưởng trực tiếp từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, Cục Hàng hải VN đã ban hành công điện khẩn và tổ chức họp triển khai các phương án phòng chống bão, đồng thời cử 2 đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão tại các cảng vụ hàng hải đóng tại các tỉnh này.

Nên đọc

Hà Tĩnh: Cấm biển, sẵn sàng sơ tán dân trước bão số 4

Theo báo cáo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 8 giờ sáng nay (25/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 180km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Chiều tối nay (25/7), bão đi vào Hà Tĩnh - Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 26/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền tránh trú bão, Cục Hàng hải VN yêu cầu các cảng vụ khẩn trương yêu cầu các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, neo đậu cẩn thận, cũng như các tài sản khác tại các cảng. Các cảng vụ cũng yêu cầu các chủ tàu, thuyền viên thường xuyên thông báo tình hình qua sóng VHS, hoặc điện thoại di động để có phương án kịp thời xử lý.

Kiểm tra phương án đảm bảo an toàn tại Công ty đóng tàu Bến Thủy, Nghệ An

Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, cảng vụ đã bố trí lực lượng trực canh 24/24h theo dõi tình hình diễn biến của bão số 4 để có phương án phòng chống phù hợp, kịp thời khi có tình huống xảy ra; Rà soát, thống kê toàn bộ các tàu thuyền đang hoạt động tại các cảng Vũng Áng, Sơn Dương, Xuân Hải và vùng biển Hà Tĩnh; Thực hiện điều động các tàu thuyền di chuyển tránh trú bão an toàn.

Ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cho biết, tại khu vực cảng Vũng Áng, có 3 tàu hàng đã được cấp lệnh điều động đi tránh bão; 2 phương tiện thi công đã được đưa lên cạn. 6 phương tiện khác đã được cấp lệnh điều động tàu đi tránh bão an toàn từ ngày 24/7.

Khu vực cảng Sơn Dương, tất cả các tàu hàng đã di chuyển đi tránh trú bão. 6 phương tiện thi công đã được di chuyển đi trú bão tại Xuân Hải. 12 tàu lai dắt đang neo đậu tại âu dịch vụ cảng Sơn Dương đã được neo đậu, chằng buộc cẩn thận tránh trú bão an toàn. Tại khu vực cảng Xuân Hải, các phương tiện thi công cũng như tàu thuyền đã được bố trí vị trí neo đậu an toàn.

Tại khu vực cảng vụ hàng hải Quảng Bình, ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Bình cũng cho biết, các phương án tránh trú bão, neo đậu tàu thuyền đã được bố trí cụ thể, tất cả phương tiện được neo đậu an toàn và di chuyển về nơi tránh trú. Đến cuối giờ chiều qua, 14 tàu hàng với 95 thuyền viên đã được điều động đi tránh trú an toàn; trong đó có 12 tàu tại khu vực của Gianh, 2 tàu khu vực Hòn La. Riêng tàu biển Đại Việt 15 trọng tại gần 2.000 tấn chở hơn 1.700 tấn than đang bị mắc cạn tại Hòn La do bão số 2, hiện toàn bộ thuyền viên đã được di chuyển vào bờ an toàn. Tàu Tuấn Hưng 68 trọng tải hơn 3.000 tấn bị mắc cạn nằm sát bờ do bão số 2, toàn bộ các thuyền viên cũng đã được di chuyển an toàn.

Đại diện Cục Hàng hải VN cũng cho biết, ngoài các phương án di chuyển tàu, thuyền viên đến nơi tránh trú an toàn, phòng tránh bão cho các cảng, nhà máy sửa chữa, đóng tàu trong khu vực bị ảnh hưởng của bão, Cục Hàng hải VN cũng chỉ đạo các cảng vụ khẩn trương yêu cầu các chủ tàu có tàu bị mắc cạn do cơn bão số 2 ở Cửa Lò (Nghệ An) và Hòn La (Quảng Bình), khẩn trương trục vớt các tàu này. Theo báo cáo đến nay có 2 tàu ở Nghệ An và 7 tàu ở Quảng Bình đã được trục vớt và di chuyển về nơi an toàn trước khi bão số 4 đổ vào đất liền dự kiến chiều tối nay (25/7).

Thiện Anh