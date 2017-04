Ngày 12/4, tàu hải quân hoàng gia New Zealand mang tên HMNZS KAHA (F77) cùng 178 nhân sự do Trung tá Stephen Lenik chỉ huy đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp đón bên phía Việt Nam có đại diện Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân; đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Văn phòng Bộ Tư lệnh quân khu 5, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Tàu hải quân Hoàng gia New Zealand lần đầu tiên cập cảng Đà Nẵng

Bên phía New Zealand, có: Bà Wendy Mathews, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam; Đại tá Gregory John Burroughs, Tùy viên Quốc phòng New Zealand tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam; Bà Nicole Topfer, Bí thư Thứ nhất, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam; Bà Nguyễn Ngọc Trâm, Cố vấn truyền thông Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.

Chuyến thăm của tàu hải quân Hoàng gia New Zealand nhằm mục đích thăng cường giao lưu, hợp tác qua việc tiến hành các hoạt động chung trên biển giữa Việt Nam và New Zealand.

Chuyến thăm Việt Nam nằm trong lịch trình công du châu Á dài ngày của Tàu F77, khẳng định mối quan hệ song phương tốt đẹp và bền chặt về mặt quốc phòng giữa Việt Nam và New Zealand, tiếp nối chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tư lệnh Lục quân New Zealand, Thiếu tướng Peter Kelly tuần qua.

Tàu F77 sẽ có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam trong 4 ngày từ 12 - 16/4

Tàu F77 là tàu hộ vệ tên lửa có sức mạnh chiến đấu đầy uy lực của hải quân hoàng gia New Zealand. Tàu có lượng giãn nước hơn 3.600 tấn, có sàn đáp trực thăng ở phía đuôi, được trang bị hệ thống tên lửa đối không, đối hạm tối tân.

Bà Wendy Mathews, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, chia sẻ: Chuyến thăm chính thức của tàu hải quân Hoàng Gia New Zealand tới Đà Nẵng là biểu tượng của mối quan hệ về mặt quốc phòng ngày càng mạnh mẽ, chia sẻ các cam kết về hợp tác an ninh, cũng như lớn hơn nữa là mối quan hệ song phương sâu sắc giữa New Zealand và Việt Nam.

"Tôi rất hài lòng khi biết rằng chuyến thăm của tàu hoàng gia New Zealand sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ của chúng tôi với TP Đà Nẵng năng động, trong bối cảnh cuối năm nay TP sẽ trở thành trung tâm chú ý của cả thế giới với việc tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC”.

Tàu F77 sẽ có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam trong 4 ngày từ 12 - 16/4, ngoài một số buổi trao đổi, tọa đàm sẽ tiến hành các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân. Đến thăm và giúp đỡ các em nhỏ tại một số nhà tình thương...