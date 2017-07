Trước đó, chiếc tàu trên tông nhau với sà lan chở cát. Đến 10 giờ 30 phút ngày 30-7, người nhái đã xác định được vị trí chiếc tàu nằm dưới đáy sông Sài Gòn

Sáng 30-8, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đến sông Sài Gòn (địa phận xã An Sơn, thị xã Thuận An – Bình Dương) chỉ đạo công tác tìm kiếm chiếc tàu 30 tấn chở cát cùng người mẹ và bé gái bị mất tích.

Khu vực chiếc tàu chở cát và 2 mẹ con mất tích

Việc dò tìm tiến hành từ rạng sáng 30-8

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 30-7, chiếc tàu chở cát trên do anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, ngụ huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) lái đã tông nhau với sà lan chở cát (số hiệu SG7552) . Chiếc tàu chìm xuống sông Sài Gòn. Anh Thuận và con trai được người đi sà lan vớt lên đưa vào bờ. Riêng vợ anh Thuận là chị Nguyễn Thị Kim Dung (34 tuổi) và bé gái Lê Thanh Bình (10 tuổi) bị nước cuốn mất tích.

Nhiếu người dân theo dõi ở mé sông

CSGT cho biết đã xác định được vị trí tàu chìm

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ chiếc sàn lan cùng hai người trên sà lan.

Theo lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương, ngay khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã điều động nhiều ca nô và hàng chục người nhái dò tìm chiếc tàu và 2 nạn nhân mất tích.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, người nhái đã tìm được chiếc tàu chở cát chìm dưới lòng sông Sài Gòn. Công tác trục vớt và tìm kiếm nạn nhân đang được tiến hành.

Như Phú