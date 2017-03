Đây là dự án “20s cho Giờ Trái đất” nằm trong chuỗi sự kiện được UBND TP.HCM phát động để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30 ngày 25-3.

UBND TP vừa ban hành kế hoạch tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm ô nhiễm.

Theo kế hoạch này, TP.HCM dự kiến thực hiện hàng loạt các dự án, chương trình. Ví dụ, ở TP.HCM sẽ có hàng loạt các tình nguyện viên đạp xe đạp với cờ và áo đồng phục đi qua các tuyến đường trung tâm, các khu dân cư để cộng đồng biết đến thời điểm Chiến dịch Giờ Trái đất đang triển khai. Các tình nguyện viên còn tham gia thực hiện dự án “khu phố xanh” thông qua việc hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, lập các dự án sử dụng hiệu quả sản phẩm tái chế từ chất thải để giảm phát thải chất thải gây ô nhiễm; vận động người dân cùng tắt điện một giờ...

Ngoài ra, TP.HCM còn thực hiện dự án “20s cho Giờ Trái đất” thông qua việc thiết lập các đội, nhóm tại những nút giao thông quan trọng để tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông bằng máy xe tắt máy xe khi dừng đèn đỏ trên 20s để giảm phát thải khí thải gây biến đổi khí hậu.

Các bạn sinh viên đang kêu gọi người đi xe máy tắt máy xe khi dừng đèn đỏ quá 20 giây.

Cạnh đó cũng vận động cộng đồng thực hiện hành động tắt điện một giờ, từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30 ngày 25-3-2017.

Theo kế hoạch, TP.HCM cũng tổ chức đêm sự kiện chính chiến dịch Giờ Trái đất tại Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1) từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 25-3-2017, kết nối cùng 6.000 thành phố của 200 quốc gia trên thế giới. Tại đây sẽ tổ chức giao lưu với các tình nguyện viên và tiến hành tắt điện đồng loạt từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, đổi bóng đèn cũ lấy bóng đèn tiết kiệm điện…

TP.HCM sẽ tổ chức chiến dịch Giờ Trái đất tại Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1) từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 25-3-2017, kết nối cùng 6.000 thành phố của 200 quốc gia trên thế giới.

Trong chuỗi sự kiện này, UBND TP cũng yêu cầu Sở GTVT có kế hoạch tắt đèn chiếu sáng công cộng trên một số tuyến đường, công viên tại các quận trung tâm của TP trong giờ trái đất. Cạnh đó, UBND TP cũng giao Công an TP đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa TP, đặc biệt tại tại Nhà văn hóa Thanh Niên, khu vực quận 1, quận 3 đêm sự kiện Giờ Trái đất diễn ra.

Chiến dịch Giờ Trái đất là một sự kiện quốc tế hàng năm, do Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF) thực hiện. Mục đích nhằm khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện nhưng không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong 01 giờ (từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, giờ địa phương) ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Cạnh đó, WWF cũng kêu gọi tổ chức những hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.