Năm nhan sắc đầu tiên của Top 10 The Face Online là những chiến binh như thế nào, có gì đặc biệt. Hãy cùng khám phá...

Quỳnh Như

Không thể phủ nhận, một trong những ứng cử viên sáng giá của The Face Online năm nay là Quỳnh Như. Cô nàng sở hữu chiều cao nổi bật 1m73 cùng nụ cười đẹp và gương mặt ăn ảnh. Quỳnh Như được chú ý nhiều khi tham gia các MV triệu view của làng nhạc Việt như Lalala - Soobin Hoàng Sơn, My Everything - Tiên Tiên, I’m in love - Tóc Tiên.

MV My Everything - Tiên Tiên

MV Lalala - Soobin Hoàng Sơn

Tuy nhiên, ít ai biết Quỳnh Như cũng là người đẹp được nhiều thương hiệu lớn ưu ái “chọn mặt gửi vàng”. Cô từng đóng vai chính trong các TVC quảng cáo của Heineken, Cocacola, Clear, Samsung, Nescafe, Holcim, JCB…. Số lượng TVC “khủng” mà cô nàng này từng tham gia không hề thua kém gì những người nổi tiếng khác. Hiện, Quỳnh Như đang hoạt động với vai trò là người mẫu tự do. Với kinh nghiệm phong phú ở cả lĩnh vực quảng cáo và mẫu ảnh, Quỳnh Như có nhiều cơ hội để bứt phá ở chặng đua cuối của The Face Online.

Quảng cáo Cocacola

Quảng cáo Trà Olong Không Độ

Quảng cáo Clear

Vẻ đẹp của Quỳnh Như không nằm trong “mẫu số chung” của dàn hotgirl trẻ hiện nay khi cô chọn con đường khá khác biệt để xây dựng hình ảnh cho bản thân. Từng rất dịu dàng với tóc đen, Quỳnh Như không ngại “làm mới” bản thân bằng cách nhuộm tóc màu bạch kim, theo đuổi gu ăn mặc có chút nổi loạn, phù phiếm nhưng vẫn trẻ trung đúng với độ tuổi của cô. Hi vọng, ở The Face Online, Quỳnh Như sẽ có cơ hội thể hiện được sự khác biệt sau những nỗ lực đi tìm màu sắc của riêng mình.

Cẩm Tú

Cẩm Tú (tên thật là Nguyễn Thanh Tú) là con gái của nữ diễn viên Kiều Trinh, diễn viên của loạt phim nổi tiếng Mùa len trâu; Bi, Đừng Sợ,... Cẩm Tú năm nay 20 tuổi, sở hữu khuôn mặt thanh thoát, ăn ảnh. Nối nghiệp mẹ, cô cũng tham gia diễn xuất từ sớm. Gia tài các vai diễn của Cẩm Tú khá đồ sộ so với độ tuổi của cô. Hầu hết các phim Tú tham gia đều là những bộ phim nghệ thuật được giới chuyên môn trong và ngoài nước đánh giá cao (Dịu Dàng, Cha và con và…, ).

Bộ phim độc lập Cha và con và…, Cẩm Tú đóng cùng với mẹ mình là diễn viên Kiều Trinh từng tranh giải Gấu Vàng tại LHP Berlin 2015 và được một hãng phát hành tại Châu Âu mua phim, chuẩn bị cho công chiếu tại khoảng 40 cụm rạp trên thế giới. Bản thân Cẩm Tú cũng có nhiều thành tựu nổi bật trong môn nghệ thuật thứ bảy khi đạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên Hoan Phim Vietflimfest với vai diễn trong bộ phim Dịu dàng đóng cùng Dustin Nguyễn. Điều đáng khâm phục ở Cẩm Tú là bản lĩnh diễn xuất. Ở tuổi 17, cô không ngại đóng những phân cảnh nhạy cảm và đòi hỏi sự diễn tả nội tâm sâu sắc. Điều này đã giúp Tú xác lập một chỗ đứng vững chắc trong lứa diễn viên trẻ triển vọng hiện nay.

Tham gia The Face Online lần này là một tham vọng khác của Cẩm Tú. Ở tuổi 20, cô nàng không ngại thử thách chính mình, tự cho bản thân cơ hội khám phá những khả năng còn tiềm tàng sâu bên trong mình. Nghề người mẫu, tại sao không? Với từng ấy kinh nghiệm, Cẩm Tú hoàn toàn có khả năng “tỏa sáng” ở The Face, nơi mỗi thí sinh không chỉ cần có ngoại hình mà còn cần sự nhạy cảm, năng khiếu nghệ thuật và cá tính riêng.

Trailer phim Dịu Dàng, Cẩm Tú đóng vai nữ chính bên diễn viên Dustin Nguyễn.

Trâm Anh

Trâm Anh là một gương mặt còn khá mới mẻ với giới trẻ Việt. Tuy nhiên, ở cuộc thi The Face Online năm nay, cô nàng đã cho thấy khả năng của mình khi vượt lên nhiều cái tên ấn tượng khác để giành một tấm vé vào Top 10 chung cuộc. Những nhân tố mới luôn có sức hút riêng và cả những bất ngờ không thể đoán trước và Trâm Anh là một trong những trường hợp đó.

Đến nay, người ta mới chỉ biết Trâm Anh từng tham gia cuộc thi Viet Fashion Icon, cuộc thi tìm kiếm những gương mặt mới nhiều tiềm năng cung cấp cho làng mẫu, thời trang Việt Nam. Ở cuộc thi này, Trâm Anh đã đoạt giải Gương mặt ăn ảnh và Trang phục Dạ hội đẹp nhất. Ngoài ra cô nàng từng là người mẫu cho bộ ảnh quảng cáo cho Samsung Galaxy S7.

Dễ nhận thấy, Trâm Anh có nhiều tố chất để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Ngoài gương mặt đẹp lạ và thu hút cùng thân hình nóng bỏng, Trâm Anh còn có khả năng biến hóa linh hoạt với các concept khác nhau nhờ ngôn ngữ hình thể chuyên nghiệp. Cô nàng còn có đôi mắt “biết nói” giúp biểu đạt nhiều sắc thái khác nhau. Trâm Anh không ngại “làm khó” mình với những hình tượng đa dạng, độc đáo mang chút màu sắc quái lạ, ma mị, bí ẩn. Cô nàng 19 tuổi này chắc chắn là “hàng độc” của The Face Online năm nay.

Trâm Anh thử sức với với nhiều hình tượng từ khỏe khoắn, năng động…

Đến gợi cảm, bí ẩn…

Thậm chí là quái dị và ma mị…

Hay đôi khi mang chút hơi hướng ngọt ngào, cổ tích như thế này…

Rồi lại tươi trẻ, đáng yêu với trang phục bikini

Ngoài đời, Trâm Anh là một cô gái năng động và trẻ trung đúng với độ tuổi 19 của mình.

Ngọc Tuyền

Cũng như Trâm Anh, Ngọc Tuyền là một gương mặt mới ở The Face Online năm nay. Cô nàng có gương mặt người mẫu cùng chỉ số hình thể ấn tượng. Từng là người mẫu nội y nên hình tượng mà Ngọc Tuyền theo đuổi là gợi cảm, quyến rũ. Cô nàng cũng rất biết cách phối trang phục hay pose dáng để tôn lên những nét đẹp của mình. Nhan sắc của Ngọc Tuyền khiến người ta liên tưởng đến một loại trái cây nhiệt đới: Đậm đà, nóng bỏng và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Cùng chờ đợi nhân tố mới này sẽ thể hiện và đem đến những bất ngờ gì ở chặng đua sắp tới.

Mỹ Hằng

Không có chiều cao “khủng” hay ngoại hình ấn tượng như các thí sinh khác, Mỹ Hằng “ghi điểm” ở vẻ tươi trẻ, rạng rỡ cùng nụ cười đẹp nên cô từng được ví như “bản sao của Suzy”. Là một hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội với gần 100 nghìn lượt theo dõi, Mỹ Hằng sớm có được một suất vào Top 10 The Face Online năm nay. Trong thử thách sắp tới, sự ủng hộ của cư dân mạng vẫn rất cần thiết nên Mỹ Hằng vẫn có đủ lợi thế để nắm chắc cơ hội của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là cô gái 24 tuổi này cần thể hiện nhiều hơn nữa thực lực cũng như cá tính riêng để chinh phục được không chỉ số đông khán giả mà còn với các vị giám khảo khó tính ở The Face Online.

Mỗi thí sinh trong Top 10 đều là những nhan sắc nổi bật với nét độc đáo rất riêng. Bản thân họ cũng có những vũ khí của riêng mình để “chiến đấu” trong thử thách sắp tới. Hãy cùng chờ đón xem nhan sắc nào sẽ “đăng quang” The Face Online và giành một trong 2 vé vào Nhà chung của The Face 2017!

