Tập đoàn Thành Công đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Tập đoàn Hyundai Motor Hàn Quốc trong việc liên doanh, mở rộng sản xuất lắp ráp xe du lịch Hyundai tại Việt Nam.

Sau gần 8 năm sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng xe du lịch của Hyundai tại thị trường Việt Nam, Hyundai Thành Công (đơn vị trực thuộc Tập đoàn Thành Công) đã gặt hái được nhiều thành tựu.

Năm 2015, 2016 với thị phần xe du lịch đều trên 18%, đứng thứ 2 tại thị trường Việt Nam. So với các thị trường khác trong khu vực, Hyundai Thành Công luôn có sự tăng trưởng cao nhất cùng số lượng xe bán ra thị trường lớn nhất. Cũng 2 năm liên tiếp 2014, 2015 Hyundai Thành Công đều vinh dự được Tập đoàn Hyundai Motor trao tặng danh hiệu “Nhà phân phối của năm” (Distributor of the Year).

Tập đoàn Hyundai Motor quyết định lựa chọn Tập đoàn Thành Công là đối tác trong khu vực để chính thức liên doanh lắp ráp các dòng xe du lịch mang thương hiệu Hyundai.

Với những kết quả đó, Tập đoàn Hyundai Motor quyết định lựa chọn Tập đoàn Thành Công là đối tác trong khu vực để chính thức liên doanh lắp ráp các dòng xe du lịch mang thương hiệu Hyundai. Hoạt động này cũng nằm trong chiến lược mở rộng sản xuất của Hyundai trên thị trường toàn cầu. Và khu vực ASEAN luôn được Tập đoàn Hyundai Motor đánh giá là một thị trường quan trọng và rất nhiều tiềm năng phát triển trong giai đoạn tới, khi các thị trường khác đang dần bị bão hòa.

Việc hợp tác liên doanh mở rộng sản xuất, lắp ráp xe du lịch giữa Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor tại thị trường Việt Nam bắt đầu trong đúng thời điểm quan trọng năm 2018 cận kề, khi thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ khối các nước ASEAN về 0% (nếu đáp ứng yêu cầu nội địa hóa khu vực trên 40%) theo hiệp định thương mại tự do AFTA.

Đây là một bước đi quan trọng giúp những mẫu xe Hyundai có thể cạnh tranh với những thương hiệu khác đang chuyển dịch sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường khu vực ASEAN vào Việt Nam, mặt khác đây cũng là cơ hội tốt giúp Tập đoàn Thành Công kết hợp cùng các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài khác phát triển được mạng lưới công nghiệp phụ trợ tại Ninh Bình. Những bước đi này đều phù hợp với chiến lược quy hoạch và phát triển công nghiệp ô tô mà Chính Phủ đã ban hành.

Trong giai đoạn đầu, Liên doanh Hyundai - Thành Công tiếp tục vận hành nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình hiện tại với công suất 40.000 xe/năm, đồng thời Liên doanh sẽ đầu tư mở rộng nhà máy, sản xuất trong tương lai gần. Nhà máy mới sẽ được chuyển giao những công nghệ sản xuất, lắp ráp hiện đại bậc nhất của Hyundai trên toàn cầu, hầu như các công đoạn đều sử dụng Robot tự động, bán tự động giúp chất lượng xe xuất xưởng đồng đều, chính xác, đảm bảo theo tiêu chuẩn của Hyundai Motor.

Như vậy, cùng việc chính thức liên doanh hợp tác mở rộng sản xuất lắp ráp giữa Tập đoàn Hyundai Motor và Thành Công, cơ cấu sản phẩm xe Hyundai tại Việt Nam sẽ chuyển dịch từ tỉ trọng từ 20% xe lắp ráp CKD hiện tại (2 mẫu xe du lịch lắp ráp là Hyundai SantaFe, Hyundai Elantra) lên khoảng 70-80% CKD trong năm 2017 này và tiếp tục tăng lên trên 90% CKD trong năm 2018.

Trong thời gian tới, Nhà máy Hyundai Thành Công tại Ninh Bình không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà sẽ xuất khẩu sản phẩm xe Hyundai sang các nước trọng khu vực. Nếu đáp ứng được tỉ lệ nội địa hóa tại tại khu vực nói chung và đặc biệt tại Việt Nam đạt trên 40%, những sản phẩm Hyundai khi xuất khẩu trong khối ASEAN đều được miễn thuế nhập khẩu (theo Hiệp định Thương mại Tự do AFTA).

Ông Euisun Chung, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor có buổi diện kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch.

Cũng trong khoảng thời gian này, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor - Ông Euisun Chung đã có 2 ngày thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam. Chiều ngày 28/3, Ông Euisun Chung có buổi diện kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch. Bên cạnh đó ông đã có buổi làm việc trực tiếp tại Nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình cùng các đại diện Tập đoàn Thành Công liên quan tới các công việc triển khai trong thời gian tới.

