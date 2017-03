Nhiều lần đòi tiền không được, Tùng dã bắt giữ con trai bà M để ép bà này phải trả tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lã Thanh Tùng (SN 1996, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (theo điều 123 BLHS).

Thông tin ban đầu cho thấy, bà M (trú rại Ngọc Thụy, Long Biên) có nợ của Tùng số tiền 4 triệu đồng và không có tiền trả đã đổi số điện thoại để lẩn tránh.

Tùng đã tìm đến nhà bà M và gây sức ép với người thân bà này. Do lo sợ nên chồng bà M đã hứa trả cho Tùng mỗi tháng 1 triệu đồng, tuy nhiên đã không thực hiện được.

Khoảng đầu tháng 3/2017, Tùng đến nhà “con nợ”, tiếp tục đe dọa và tát “cảnh cáo” chồng bà M. Hôm đó, tình cờ Tùng gặp con trai mà M và biết cháu đang học lớp 12 tại một trường ở phường Thạch Bàn.

Vào trưa 18/3, Tùng rủ một số đối tượng khác đến khu vực trường học tìm cháu Thành.

Phát hiện nhóm thanh niên lạ mặt có ý tìm mình, cháu Thành phóng xe định trốn nhưng không kịp. Chặn được xe, Tùng tát, đạp và khống chế bắt Thành ngồi lên xe máy về nhà gọi điện thoại cho bố mẹ trả nợ.

Do bố mẹ THành đều đi làm vắng nên nhóm Tùng đã đưa Thành ra khu vực vườn hoa Ngọc Thụy để chờ. May mắn sau đó, Thành đã được Công an quận Long Biên phát hiện, giải cứu.

