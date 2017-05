Dàn diễn viên xấu và ít tên tuổi, Tiếu Ngạo Giang Hồ 2017 chưa chiếu đã bị dự đoán sẽ là thảm họa trong lịch sử phim Kim Dung.

Tiếu ngạo giang hồ 2017 do công ty Quang Tuyến sản xuất có lẽ sẽ là một "cú đấm" vào cái tôi quá lớn của tiểu thuyết gia Kim Dung khi công bố dàn diễn viên "tả pí lù".

Không đao to búa lớn, không biên kịch tài ba và cũng không đạo diễn nổi danh... Tiếu Ngạo Giang Hồ 2017 chỉ vừa bấm máy nhưng đã nhận bao lời chỉ trích.

Những hình ảnh hậu trường Tiếu ngạo giang hồ 2017 vừa bị phát tán trên mạng đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi dàn diễn viên dở tệ. Nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất là Lệnh Hồ Xung do Đinh Quán Sâm thủ vai. Anh chàng được đánh giá là có khuôn mặt non choẹt, thiếu nổi bật, không mang được khí chất bất phàm của Lệnh Hồ Xung.

Thậm chí, fan hâm mộ của nguyên tác "Tiếu Ngạo Giang Hồ" còn thẳng thắn mỉa mai: "Xem ra phiên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ của Vu Chính vẫn còn có tâm hơn phiên bản này, lão đạo diễn thật đui mắt rồi khi để Quán Sâm đóng vai chính".

Được biết, Đinh Quán Sâm (sn 1993) là diễn viên mới bước vào nghề và chưa từng được nhận bất kỳ một vai chính nào. Thậm chí, hai vai phụ trong Yesterday once more và Phía sau nghi can, Đinh Quáng Sâm cũng chẳng thể hiện được gì nhiều.

Dù chưa phát sóng, nhưng hiện tại Lệnh Hồ Xung do Đinh Quán Sâm thủ vai đang là hình tượng nam chính Tiếu Ngạo Giang Hồ bị "gạch đá'' nhiều nhất của cư dân mạng.

Một nhân vật nữa cũng bị chê bai không kém là Nhậm Doanh Doanh do Tiết Hạo Tịnh đảm nhiệm. Cô là một diễn viên tên tuổi đến mức "cày nát google cũng tìm không ra". Ít kinh nghiệm, chưa từng đóng phim, nhan sắc cũng chỉ gọi là hơn người đôi chút.

Cư dân mạng ngày càng không hiểu vì lý do gì mà người ta lại giao Nhậm Doanh Doanh, một thánh cô ma giáo với vẻ đẹp ma mị cho nữ diễn viên kém cỏi này.

Tuy nhiên, cái tên Trần Tấn trong vai Lâm Bình Chi lại mang đến một sức sống mới cho bộ phim. Anh chính là người đã làm vơi phần "gạch đá" của cư dân mạng nhờ vào nhan sắc của mình.

Tuy nhiên, Trần Tấn lại là diễn viên non trẻ và quá thiếu kinh nghiệm. Trần Tấn đã có kinh nghiệm tham gia diễn xuất trong Tâm lý tội phạm, Đàn ông không say rượu… Anh chàng xuất thân là người mẫu nên sở hữu ngoại hình nổi bật, chiều cao 1,86m, gương mặt điển trai.

Không kém phần tranh cãi là ngoại hình của nhân vật Đông Phương Bất Bại phiên bản 2017. Đông Phương Bất Bại do luyện Quỳ Hoa Bảo Điển nên có võ công tuyệt thế nhưng lại có nét nữ tính, khán giả cho rằng trong phiên bản 2017, Đông Phương Bất Bại tuy nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn bị nam tính quá so với nguyên tác.

Có lẽ, Tiếu Ngạo Giang Hồ 2017 sẽ còn "thảm họa" hơn cả Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 của Vu Chính. Vì ít ra, Lệnh Hồ Xung do Hoắc Kiến Hoa dù màu mè nhưng vẫn đẹp hơn gấp vạn lần Đinh Quán Sâm.