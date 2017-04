Nổi tiếng là ca sĩ đầu tư kỹ về mặt hình ảnh cho album, diện mạo mới đây của trưởng nhóm SNSD Taeyeon tiếp tục làm say lòng người hâm mộ.

Taeyeon là một trong những ca sĩ chăm chỉ nhất Kpop. Kể từ sau khi kết thúc quảng bá album của SNSD phát hành hè năm 2015, trưởng nhóm xinh đẹp bắt đầu tập trung solo. Ngày 5/4, Taeyeon tung ra phiên bản cao cấp deluxe của album phòng thu đầu tiên My Voice trong đó sẽ có 3 ca khúc mới. Những hình ảnh teaser cho đĩa nhạc này vừa được nữ ca sĩ hé lộ. Loạt ảnh này dành cho ca khúc chủ đề Make Me Love You.

Giọng ca sinh năm 1989 tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ vì diện mạo đầy cuốn hút. Cô để tóc xoăn mái lòa xòa, trang điểm theo phong cách ngọt ngào lấy tông màu hồng làm chủ đạo. Nữ ca sĩ tô điểm bằng những miếng dán hoa lá nhỏ xinh lên mặt. Diện mạo của Taeyeon được người hâm mộ khen xinh như búp bê.

Là gà vàng của công ty giải trí SM, Taeyeon được trau chuốt về mặt hình ảnh mỗi lần tung ra đĩa nhạc mới. Với bản deluxe lần này dù phát hành cùng thời điểm với đối thủ khá nặng ký IU nhưng Taeyeon vẫn được dự báo sẽ có màn cạnh tranh ngoạn mục.

Đầu năm nay, Taeyeon khẳng định vị trí nữ hoàng nhạc số Kpop qua ca khúc chủ đề Fine của My Voice. Bài hát trụ hạng lâu trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Riêng My Voice xếp thứ ba trong loạt album đắt khách nhất đầu 2017.

Mới đây, cô được thông báo là nghệ sĩ nữ đầu tiên có doanh thu album vượt 100.000 bản trên hệ thống Hanteo.

Trong khi đó, nhóm SNSD của Taeyeon cũng đang rục rịch chuẩn bị trở lại vào mùa hè này để kỷ niệm 10 năm ra mắt.

Lưu Phong