Trong chuyến công tác tại các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ, chiều 25/7, tại thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm và làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng vùng Tây Nam bộ với Phó Chủ tịch nước.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Sơn Minh Thắng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng vùng Tây Nam bộ đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần lưu tâm, như tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển xảy ra ngày càng nghiêm trọng ở nhiều địa phương, nhưng chưa có nguồn vốn bố trí kịp thời để phòng chống hiệu quả. Mặt khác, giá cả một số mặt hàng nông sản giảm mạnh và khó tiêu thụ gây khó khăn cho nông dân. Năm nay, mùa mưa đến sớm cũng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của vùng. Đặc biệt, tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản rất chậm do nguồn cát xây dựng khan hiếm và tăng giá...

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tiếp tục tham mưu Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh việc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm của vùng, hệ thống cảng sông, cảng biển, các dự án phát triển kinh tế vùng bán đảo Cà Mau, vấn đề an ninh quốc phòng, an ninh biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng ở vùng Tây Nam bộ cũng như những hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trong 6 tháng đầu năm 2017.

Theo Phó Chủ tịch nước, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã làm đầu mối kết nối tổ chức nhiều sự kiện như Diễn đàn hợp tác kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hút được nhiều dự án đầu tư vào trong vùng. Chương trình xây dựng nông thôn mới của vùng mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả thực hiện khá tốt, cao hơn so với mức bình quân chung cả nước. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội đã được Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ thực hiện tích cực, cùng với các địa phương chăm lo, nâng cao đời sống cho người dân, trong đó có vấn đề chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước lưu ý: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều lĩnh vực "còn trũng", do đó Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cần tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác liên kết vùng, các lĩnh vực giáo dục, y tế, đào tạo nghề, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sỹ và người có công. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần nâng cao chất lượng giá trị các mặt hàng nông sản như lúa, rau quả, chăn nuôi, thủy sản... Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cần tham mưu cho Chính phủ để tạo bước đột phá về tiêu thụ nông sản ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời tiếp tục quan tâm tình hình an ninh, trật tự xã hội trong vùng...

