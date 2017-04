Tăng trưởng kinh tế vĩ mô quý I ổn định khi các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, đặc biệt là về cân đối tài chính và thu, chi ngân sách.

Lo ngại về tăng trưởng kinh tế quý I/2017 thấp nhất trong 3 năm trở lại đây, tại cuộc họp thường kì Chính phủ chiều 3/4, báo chí đặt vấn đề nguyên nhân cũng như hướng giải pháp đối với Người phát ngôn của Chính phủ cũng như đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Khai thác dầu giảm ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng – Người phát ngôn của Chính phủ, trong quý I/2017, khu vực công nghiệp chỉ tăng trưởng 3,85% là mức thấp nhất từ trước đến nay. Ngành khai khoáng giảm chỉ bằng 90% năm trước, làm giảm 0,76 điểm phần trăm. Khu vực công nghiệp và xây dựng quý I chỉ tăng 4,1%.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng trưởng kinh tế năm 2017 theo hướng bền vững, với kịch bản là tăng trưởng GDP cả năm 6,7% xác định ổn định kinh tế vĩ mô phải tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Các vấn đề chỉ số CPI, nợ công, tỉ giá hối đoái, lãi suất ngân hàng đều được quan tâm đúng mức.

Trong đó, thực hiện tăng trưởng bền vững về sản xuất công nghiệp, công nghiệp phụ trợ; quyết liệt trong vấn đề xử lý nợ xấu, xử lý các ngân hàng yếu kém, đồng thời hết sức quan tâm đến phát triển kinh tế tư nhân làm động lực.

Giải pháp quan trọng hơn nữa là việc cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cắt giảm những rào cản. Đặc biệt là thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, ban hành những văn bản chi tiết theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tạo nguồn lực cho khối kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, huy động được nguồn tiền, nguồn vàng trong dân để đầu tư phát triển.

Đồng thời, tập trung giải ngân vốn đầu tư, tháo gỡ các thủ tục liên quan đến vấn đề đầu tư công kèm theo những giải pháp có hiệu quả cao, nhanh chóng thoát khỏi hình thức điều hành mang tính sự vụ, tập trung xây dựng chiến lược.

“Đây là những chủ trương lớn, những giải pháp, nhiệm vụ căn cơ mang tính định hướng, chiến lược dài hơi và xây dựng các kịch bản để tập trung xây dựng các chỉ tiêu, các mặt hàng, các khu vực để tính toán làm sao chủ động trong việc điều hành, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Thừa nhận tăng trưởng kinh tế quý I/2017 mặc dù thấp hơn cùng kì năm 2016, nhưng Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu cho rằng, nếu nhìn vào bản chất của tăng trưởng kinh tế quý I vừa qua thì đây mức tăng trưởng hoàn toàn hợp lý.

Phân tích nguyên nhân, Thứ trưởng Đào Quang Thu nêu rõ, mức tăng thấp chủ yếu do giảm sản lượng khai khoáng, đặc biệt là khai thác dầu khí đã thực hiện giảm theo kế hoạch chủ động. Năm 2016, Việt Nam đã khai thác đến 15 triệu tấn dầu thô, nhưng năm nay theo kế hoạch chỉ khai thác 12,28 triệu tấn, giảm 3 triệu tấn so với năm ngoái. Riêng trong quý I, sản lượng khai thác dầu đã giảm 600.000 tấn so với cùng kỳ.

“Nếu quý I năm nay, sản lượng dầu khai thác bằng với năm ngoái thì tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng đầu năm nay sẽ là 5,95%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn về thực chất, lĩnh vực khai thác dầu khí đã giảm theo kế hoạch chủ động nên đã kéo giảm tăng trưởng kinh tế trong quý I/2017”, Thứ trưởng Đào Quang Thu chỉ rõ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Đào Quang Thu lạc quan cho rằng, về cơ bản, tăng trưởng kinh tế quý I vẫn là môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được đảm bảo, đặc biệt là về cân đối tài chính và thu, chi ngân sách. Lạm phát quý I vẫn trong tầm kiểm soát, mặc dù lạm phát bình quân đã cao hơn mức Quốc hội quy định, nhưng mức lạm phát này chủ yếu là do việc chủ động đưa giá dịch vụ y tế và giáo dục vào trong tháng 3 khiến lạm phát bình quân tăng nhưng kiểm soát được.

Tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt cho doanh nghiệp

Đánh giá về môi trường đầu tư kinh doanh trong quý 1, Thứ trưởng Đào Quang Thu cho biết, trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng rất nhiều so với cùng kỳ. Đặc biệt, nguồn đầu tư của khu vực FDI có vốn đăng ký tăng đến 77%, đây là những thông số để thấy rằng môi trường đầu tư kinh doanh đang tốt lên.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn toàn tin tưởng với những thông số về nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu của 3 tháng đầu năm, thông số về đầu tư của khu vực tư nhân, khu vực FDI sẽ tác động trễ, do đó sẽ tác động trực tiếp tác động đến tăng trưởng của nền kinh tế trong quý II cũng như quý III/2017, từ đó đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mong muốn”, Thứ trưởng Đào Quang Thu nói.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu.

Khẳng định thực hiện đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển doanh nghiệp, Thứ trưởng Đào Quang Thu cho biết, Chính phủ đã bàn và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng thời gian tới, trong đó ưu tiên tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

“Các Bộ, ngành và địa phương phải thực hiện tốt Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ, trong đó đề nghị tất cả các giải pháp cho từng Bộ, ngành và địa phương phải thực hiện. Trong đó tạo điều kiện việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư của cả khu vực tư nhân cũng như khu vực Nhà nước, vì tốc độ giải ngân 3 tháng đầu năm còn thấp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tháo gỡ mọi khó khăn để triển khai các kế hoạch nhà nước, các dự án FDI sẽ vào cần được các Bộ, ngành và địa phương tạo điều kiện để thực hiện giải ngân vốn đăng kí”, Thứ trưởng Đào Quang Thu khẳng định./.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN