Chiều 10.4, tại cuộc họp báo quý I.2017, đại diện Bộ Tài chính cho biết, dự kiến sẽ nâng khung thuế bảo vệ môi trường (BVMT) với xăng dầu lên mức từ 3.000-8.000 đồng/lít. Giải thích việc tăng thuế có chi đúng mục đích là bảo vệ môi trường, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, thuế BVMT thu theo Luật Ngân sách Nhà nước và thực hiện chi theo Luật Ngân sách Nhà nước chứ không nói là thu thuế BVMT chỉ dùng để chi cho BVMT.

Bộ Tài chính cho rằng, hiện tại giá xăng dầu, thuế xăng dầu vẫn thấp hơn các nước trong khu vực nên sẽ tăng thuế bảo vệ môi trường.

Trao đổi với báo giới, ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) - cho biết, bộ này không chỉ đề xuất sửa đổi khung thuế suất BVMT đối với mặt hàng xăng dầu mà còn với cả nilon, dung dịch HCFC... những loại hàng hóa gây tác động xấu đến tầng ozon. Ông Thi nhấn mạnh, xăng dầu là sản phẩm chưa các chất hóa học gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trên diện rộng. Theo đó, các nước trên thế giới cũng đã đưa xăng dầu vào diện thu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế BVMT nhằm mục đích bảo vệ môi trường với những tên gọi khác nhau như thuế năng lượng, thuế nhiên liệu.

Hiện nay, xăng dầu thuộc đối tượng chịu thuế BVMT và khung thuế hiện hành là 1.000-4.000 đồng/lít và mức thuế hiện hành là 3.000 đồng/lít. Năm 2015, khi nâng mức thuế BVMT với xăng dầu tư 1.000 đồng lên 3.000 đồng cũng đã có nhiều tranh cãi, một số ý kiến cho rằng, việc tăng thuế như trên sẽ đánh vào người dân và tác động đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp .

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho rằng, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang thấp hơn so với giá xăng dầu của các nước có chung đường biên giới nói riêng và nhiều nước khác trong khu vực ASEAN. Ngoài ra, tỷ lệ thuế, gồm: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế BVMT, thuế GTGT trên giá cơ sở của Việt Nam đang ở mức thấp, chỉ bằng 37,24% đối với xăng; 21,14% đối với diesel; 11,5% đối với dầu hỏa; và 18,4% đối với mazút. Nếu so mức thuế này với nhiều nước thì Việt Nam thấp hơn nhiều, như Hàn quốc là 70,3%; Campuchia khoảng 40%; Lào khoảng 56%. Từ những lý do trên, đại diện Bộ Tài chính nhận định, việc điều chỉnh theo hướng tăng là phù hợp với tình hình hiện nay.

Trả lời vấn đề được quan tâm nhất, việc tăng thuế BVMT với xăng dầu có được dùng trực tiếp để chi cho công tác BVMT, hay thuế BVMT được dùng không đúng mục đích, thu nhiều chi ít, đại diện Bộ Tài chính khẳng định: Tỷ lệ chi 1% tổng thu ngân sách cho sự nghiệp BVMT chỉ là phần chi trực tiếp, chưa tính đến phần chi gián tiếp. Thuế BVMT thu theo Luật ngân sách Nhà nước và thực hiện chi theo Luật Ngân sách Nhà nước chứ không nói là thu thuế BVMT chỉ dùng để chi cho BVMT. “Chẳng hạn, khi ngân sách nhà nước chi cho các dự án lớn như chi cho các công trình xử lý nước thải, chi xây dựng các công trình, dự án giao thông thì đã gián tiếp BVMT rồi”, đại diện Bộ Tài chính lý giải.

Thông Chí