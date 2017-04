Hai Thủ tướng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước năm 2017 tăng 10% so với năm 2016

Ngày 26-4, tại thủ đô Vientiane, trong chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là Tuyên bố chung nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 11-2016) và Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith (tháng 4-2016), các kết quả đạt được tại kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào và phấn đấu triển khai hiệu quả Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2016-2020.

Hai Thủ tướng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước năm 2017 tăng 10% so với năm 2016. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, nhất là về kết nối viễn thông, năng lượng và giao thông vận tải phù hợp với kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN thông qua việc tăng cường các dự án đầu tư mới và thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội đàm Ảnh: VGP

Về vấn đề biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở vùng biển quan trọng này; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); cùng các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC), bao gồm hoàn thành COC vào giữa năm 2017; góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh vai trò chủ động, tích cực của hai Bộ trưởng - Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào và đề nghị hai bộ trưởng chú trọng triển khai các thỏa thuận một cách hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ và có các biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ để giải quyết dứt điểm các chương trình, dự án hiện còn vướng mắc.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; tăng cường tin cậy chính trị; nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế… Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào một cách thiết thực, hiệu quả.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng; ủng hộ các sáng kiến và hoạt động của nhau trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN với các đối tác ở khu vực; tiếp tục góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh; tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của nhân dân các nước trong lưu vực sông Mê Kông, nhất là các nước hạ nguồn, đồng thời có cơ chế phối hợp hai bên và các bên liên quan để đánh giá và giám sát các tác động của việc sử dụng nguồn nước sông Mê Kông.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith còn đồng chủ trì lễ phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou và Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh.

Thu Hằng