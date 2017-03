Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vừa có công văn gửi quận huyện chỉ đạo tăng cường quản lý các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thực, nhóm trẻ gia đình.

Công văn nêu rõ thời gian gần đây ở TP liên tục xảy ra các trường hợp liên quan đến giáo viên, người giữ trẻ của các trường mẫu giáo tư thục, nhóm trẻ gia đình đã có hành vi không phù hợp với trẻ gây bức xúc dư luận, xã hội.

Các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập, tiềm ẩn nguy cơ cao không đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ em. UBND TP yêu cầu UBND quận, huyện tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất các cơ sở giáo dục mầm non tư thực.

