Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ việc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vào bệnh viện hành hung, đe dọa y bác sĩ, gây rối làm mất an ninh trật tự tại bệnh viện. Báo động hơn khi tình trạng này có xu hướng gia tăng. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm chia sẻ tại Hội nghị tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 7/4 tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị Theo thống kê của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, tính từ năm 2010 đến nay, cả nước ghi nhận 20 vụ việc điển hình về mất an ninh, trật tự bệnh viện. Các vụ việc chủ yếu xảy ra ở các bệnh viện tuyến tỉnh (chiếm 60%), tiếp đến là bệnh viện tuyến Trung ương (chiếm 20%). Đối tượng bị tấn công chủ yếu là bác sĩ (70%), điều dưỡng (15%). Có đến 90% số vụ việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện, trong khi thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh, 60% còn lại xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh… Tại Bệnh viện Bạch Mai, theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc, chỉ tính riêng từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2017, phát hiện và bắt quả tang 23 vụ phạm pháp hình sự với 23 đối tượng, chuyển Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) giải quyết. Bên cạnh đó, bệnh viện này cũng đã bắt 35 đối tượng lang thang chuyển công an phường xử lý, bắt 12 vụ nhặt rác thải y tế, bắt 4 vụ cò môi giới khám bệnh. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, một trong những nguyên nhân cơ bản của vấn đề mất an ninh trật tự bệnh viện chính là thiếu sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền và lãnh đạo bệnh viện. Bên cạnh đó, các biện pháp bảo đảm an ninh nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức. Thiếu tập huấn nâng cao kinh nghiệm cho cán bộ y tế nói chung và nhân viên bảo vệ về các tình huống dễ dẫn tới xung đột. Nhiều nơi chưa đề cao công tác tuyển dụng, huấn luyện và kiểm tra thường xuyên đối với nhân viên bảo vệ. Tại Hội nghị, Đại tá Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) cũng cho rằng, hiện nay, tình trạng trộm cắp, móc túi, cò mồi, bảo kê tranh giành trước cổng các bệnh viện gây mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc người nhà bệnh nhân kích động, biểu tình tại bệnh viện khi người nhà tử vong trong quá trình điều trị bệnh. Thậm chí, có nhiều đối tượng côn đồ truy sát nhau vào tận bệnh viện. Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo, cho vay nặng lãi, cò mồi... cũng hoành hành tại cổng các bệnh viện. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến nhấn mạnh, thời gian qua, tại các bệnh viện đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng. Mặc dù vấn đề an ninh bệnh viện rất quan trọng nhưng lại chưa được sự quan tâm đúng mực của một bộ phận lãnh đạo các bệnh viện. Để giải quyết tình trạng này, theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh bệnh viện rất cần được các lãnh đạo bệnh viện quan tâm. Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, chính quyền địa phương nơi có bệnh viện đóng trên địa bàn. Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế và Công an, đảm bảo an toàn cho cả nhân viên y tế lẫn người bệnh. Xây dựng tiêu chuẩn về bảo đảm cơ sở hạ tầng bệnh viện để phòng ngừa mất an toàn trật tự bệnh viện. Đặc biệt, sẽ bổ sung Luật Nghiêm cấm hành vi xâm phạm, đe dọa thầy thuốc khi thi hành nhiệm vụ. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến đề nghị Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tiếp tục có kế hoạch kiểm tra, rà soát các cơ sở y tế xem công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong bệnh viện cũng như bảo vệ nhân y tế để công việc này ngày một tốt hơn. Phương Anh