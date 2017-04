TP sẽ có gần 20.000 HS không được vào các trường THPT công lập.

TP.HCM sẽ có khoảng 81.000 học sinh (HS) đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018, tăng 13.000 em so với năm trước. Trong khi đó, theo dự kiến của Sở GD&ĐT TP, chỉ có 76%-77% HS sẽ được trúng tuyển. Điều này khiến không ít phụ huynh, HS phải cân nhắc kỹ khi đăng ký các nguyện vọng (NV) để cạnh tranh suất vào công lập.

Chỉ tiêu lớp 10 chuyên giảm nhẹ

Theo kế hoạch chi tiết do Sở GD&ĐT TP công bố cuối tuần qua, kỳ thi năm nay có khá nhiều điểm mới. Thay đổi lớn nhất là kỳ thi sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm, vào hai ngày 2 và 3-6, kéo theo hàng loạt kế hoạch cũng phải diễn ra sớm hơn để kịp tiến độ. Thời gian để HS nộp hồ sơ dự tuyển tại trường THCS sẽ kết thúc vào ngày 29-4, sớm hơn 12 ngày so với năm trước.

Cũng theo kế hoạch của Sở, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường chuyên, lớp chuyên cũng giảm hơn so với năm ngoái. Cụ thể, chỉ tiêu chung vào trường chuyên và lớp chuyên là 1.960 em của chín trường gồm THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định... Ngoài ra, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 180 HS lớp 10 không chuyên và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng tuyển 90 em khối không chuyên. So với năm ngoái, chỉ tiêu vào lớp chuyên giảm 65 HS. Con số này thuộc về Trường THPT Củ Chi, giảm từ 140 xuống còn 70 em, do trường chỉ còn hai lớp chuyên hóa và chuyên Anh. Những trường có lớp chuyên khác vẫn giữ nguyên chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP, cho biết theo số liệu thống kê ban đầu, dự kiến năm nay sẽ có khoảng 81.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, tăng khá lớn so với năm 2016 (hơn 68.000 thí sinh). Con số này chủ yếu tăng theo mức tăng dân số cơ học hằng năm.

“Tuy số HS dự thi tăng nhưng Sở chủ trương chỉ dành 76%-77% chỉ tiêu. Số HS còn lại sẽ phân luồng vào các khối trường lớp khác như THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trường nghề...” - ông Đạt nói.

Như vậy, theo chủ trương phân luồng này, TP sẽ có gần 20.000 HS không được vào các trường THPT công lập. Nếu chỉ tiêu ở khối 10 thường giữ nguyên hoặc giảm thì phụ huynh HS và các trường THCS sẽ không khỏi lo lắng vì tỉ lệ chọi tăng cao hơn so với năm trước.

Một tiết ôn tập cho học sinh lớp 9 tại Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1. Ảnh: PHẠM ANH

Tăng tốc vừa học vừa ôn

Theo tìm hiểu của PV, tại thời điểm đầu tháng 4, các trường THCS đều đang tăng tốc bước vào giai đoạn ôn tập nước rút cho HS khối lớp 9. Vì thời gian hạn chế nên hầu hết các trường đều phải vừa học vừa ôn để HS nắm chắc kiến thức.

Tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3), HS lớp 9 bắt đầu kiểm tra học kỳ 2 từ ngày 10-4 và hoàn tất trước ngày 29-4. Theo lãnh đạo nhà trường, vì năm nay kỳ thi diễn ra sớm hơn nên trường đã chủ động ôn tập cho HS trong học chính khóa. Với những HS trung bình, trường đã lên lịch phụ đạo trước đó vào các buổi chiều. Ngày Chủ nhật 9-4, trường sẽ họp phụ huynh khối 9 để phổ biến thông tin về kỳ thi và hướng dẫn đăng ký NV. Sau khi hoàn tất chương trình, trường sẽ bắt đầu khóa luyện thi lớp 10 cho HS khối 9 từ ngày 3 đến 27-5.

Ban giám hiệu Trường THCS Bạch Đằng (quận 3) cũng cho biết ngoài học chính khóa buổi sáng, trường dành phần lớn thời gian buổi chiều để ôn tập ba môn toán, văn và tiếng Anh cho khối 9. Mỗi môn trung bình 2-3 tiết/tuần. Ngoài ra, trường còn dành ngày thứ Bảy để tổ chức ôn tập riêng cho những HS yếu. Thầy Nguyễn Vạn Phúc, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay trường đang rốt ráo chuẩn bị cho HS kiểm tra học kỳ 2, xong sẽ dồn sức để ôn tập cho HS khối 9.

“Vì trình độ trung bình HS trong trường không cao nên ngoài việc tăng cường ôn tập và phụ đạo, trường đang phối hợp với một số trường nghề, TCCN lân cận đến để tư vấn cho phụ huynh HS để những em nào yếu hoặc muốn học nghề sẽ có cơ hội tiếp cận” - ông Phúc nói.

Tương tự, Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1) cũng cho biết sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ 2 ngày 10-5, trường sẽ xếp thời khóa biểu để giáo viên ôn tập kiến thức cho HS khối 9.

HS có 13 ngày để nộp hồ sơ thi lớp 10

Phụ huynh HS nộp hồ sơ dự tuyển lớp 10 công lập bắt đầu từ ngày 17 đến 29-4, tại trường đang theo học lớp 9. Ngày 5-5, Sở sẽ công bố số liệu tổng hợp ban đầu về số HS đăng ký dự thi vào từng trường để phụ huynh HS tham khảo. Từ ngày 5 đến 11-5, HS có thể điều chỉnh NV vào các trường.

Hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 công lập gồm:

- Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10 THPT (theo mẫu).

- Ba ảnh 3 x 4 cm (ảnh chụp không quá một năm, kiểu ảnh CMND, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh). Một ảnh dán vào phiếu đăng ký, một ảnh dán vào phiếu báo danh, một ảnh dán vào phiếu dự thi và kiểm tra hồ sơ.

- Học bạ cấp THCS (bản chính).

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do hiệu trưởng trường THCS cấp.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên hoặc khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 2 và 3-6 với ba môn lần lượt là ngữ văn (120 phút), ngoại ngữ (60 phút) và toán (120 phút). Các bài thi chuyên thi vào chiều 3-6, trong đó môn hóa học và ngoại ngữ là 120 phút, các môn khác là 150 phút.