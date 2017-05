Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron sẽ phải giải quyết hàng loạt thách thức lớn tồn đọng trong chính quyền nhiều năm qua trong khi bản thân lại chưa có nhiều kinh nghiệm chính trị.

Ông Emmanuel Macron (39 tuổi) lãnh đạo phong trào Tiến bước! (En March!) đã đánh bại nữ ứng viên cực hữu Marine Le Pen với tỉ lệ phiếu bầu 66,06% để trở thành tổng thống tiếp theo của nước Pháp.

Hàn gắn nước Pháp

Thách thức đầu tiên vị tổng thống trẻ tuổi nhất lịch sử nước Pháp kể từ thời Napoleon phải đối mặt đó là hàn gắn nước Pháp đang bị chia rẽ sâu sắc. Theo hãng tin AFP, cam kết cải cách luật lao động ngay trong những tháng đầu tiên cầm quyền của ông cũng có thể vấp phải sự phản đối của các nhóm công đoàn và gây ra biểu tình khắp đất nước.

Ông Macron cũng sẽ phải tăng cường an ninh cho đất nước sau khi có quá nhiều vụ khủng bố đẫm máu ở nước Pháp suốt thời gian qua. Vì chưa hề có kinh nghiệm trong vấn đề an ninh quốc gia, ông Macron cần phải nhanh chóng chứng tỏ được bản lĩnh để trấn an người dân.

Tổng thống đắc cử Pháp là một người có quan điểm trung dung về kinh tế và chính trị, ủng hộ châu Âu và tiến trình toàn cầu hóa. Ông tin rằng khôi phục liên minh Pháp-Đức là vấn đề cốt yếu để chấn hưng Liên minh châu Âu (EU). Một số nhà phân tích cho rằng tham vọng của ông Macron có thể gặp khó khăn, bởi vì dù sao ông vẫn là một nhà chính trị “non nghề”, chưa có tiếng nói và chưa từng chinh chiến qua các vấn đề hóc búa của châu Âu.

Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức cả trong đối nội và đối ngoại. Ảnh: AP

Cuộc đua chưa ngã ngũ

Ông Macron sau khi đắc cử tổng thống Pháp sẽ phải tiếp tục lao vào vận động cho cuộc bầu cử vào tháng 6 tới trong Quốc hội, nơi ra quyết định sống còn với những chính sách của ông. Tân tổng thống Pháp cũng sẽ phải chọn ra một thủ tướng mới để thành lập chính phủ.

Phần lớn các tổng thống trước đây đều giành được đa số ghế trong nghị viện, tuy nhiên những tổng thống này luôn đến từ những chính đảng lâu đời. Trong khi đó, đảng Tiến bước của ông Macron chỉ mới thành lập từ tháng 4-2016 và chưa có tên tuổi trong nghị viện.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng ông Macron vẫn có cơ hội đảo ngược tình thế khi có hàng trăm ngàn người đang ủng hộ đảng. Kết quả thăm dò trước bầu cử cũng cho thấy đảng của ông có thể giành được 249-286 trong tổng số 577 ghế của Quốc hội. Tờ Bloomberg cho rằng để có thể giành đa số ghế, đảng của ông Macron có thể phải liên minh với đảng Xã hội hoặc các nghị sĩ trung hữu đảng Cộng hòa, mà điều này có thể gây ảnh hưởng đến các quyết sách của ông.

Thở phào nhưng vẫn lo sợ

Dù sao thì chiến thắng của ứng viên theo đường lối ôn hòa cũng đã giúp các đồng minh châu Âu thở phào nhẹ nhõm trước lo ngại chủ nghĩa dân tộc lên ngôi một lần nữa. Đồng euro sáng 8-5 cũng đã tăng lên mức cao nhất trong vòng sáu tháng qua so với đồng USD tại thị trường châu Á. Kết quả này loại bỏ nguy cơ Pháp rời khu vực Eurozone, chính sách mà bà Le Pen cam kết theo đuổi nếu đắc cử.

Thế nhưng thực tế là đã có gần một nửa tổng số cử tri Pháp đã bỏ phiếu cho nữ ứng viên theo chủ nghĩa dân tộc. Đảng Mặt trận dân tộc (NF), dưới sự lãnh đạo của bà Le Pen, nổi lên như một hiện tượng mới ở Pháp trong năm qua. 33,94% số phiếu bầu là một con số ít ai dám nghĩ có thể đạt được với lập trường cực đoan của mình. Dù đã vụt mất cơ hội trở thành nữ tổng thống Pháp đầu tiên, bà Le Pen tuyên bố đang chuẩn bị tiến trình “thành lập một lực lượng chính trị mới trong Quốc hội”.

“Tôi sẽ là người đứng đầu cuộc chiến này” - bà Le Pen khẳng định.

________________________________

Một trang mới được mở ra trong lịch sử nước Pháp. Đó là trang của hy vọng và niềm tin được tái lập. Tôi sẽ bảo vệ nước Pháp.

Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel MACRON