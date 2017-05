Ít ai ngờ vị tân Tổng thống mới của nước Pháp, Emmanuel lại có một tình yêu rất lớn với trái bóng và thậm chí còn từng theo nghiệp quần đùi áo số.

Tờ Four Four Two mới tiết lộ một bức ảnh cho thấy, ông Emmanuel Macron từng được Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cấp chứng "Cầu thủ" thi đấu từ năm 2004-2007 khi ông còn là một sinh viên Trường Hành chính Quốc gia Pháp.

Tân Tổng thống mới của nước Pháp, Emmanuel Macron

Theo đó, ông Macron thi đấu ở hạng nghiệp dư và đều ra sân thi đấu vào sáng thứ Bảy hàng tuần với bạn bè của ông tại sân vận động Emile Anthoine (Paris).

Đáng chú ý, thời còn chơi bóng, Macron sở trường ở vị trí hậu vệ trái. Nhưng trên chính trường, Macron chẳng "đá" theo phe cánh Tả hay cánh Hữu mà ông lập riêng Đảng Tiến lên (En Marche) theo đường lối trung dung để bước lên ngai vị Tổng thống Pháp

Chứng chỉ của "cầu thủ" Macron ngày nào...

Emmanuel Macron vừa trở thành Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp khi đắc cử ở tuổi 39, sau khi vượt qua đối thủ Marine Le Pen với tỷ lệ phiếu bầu 66,1% - 33,9% ở vòng 2.

Sau mùa giải 2006/07, ông Emmanuel Macron quyết định thực hiện một bước đi mới thay đổi cả cuộc đời của ông khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số để chuyển sang lĩnh vực tài chính ngân hàng và dấn thân vào chính trường.

Được biết, vị Tổng thống mới của nước Pháp sinh ra tại Amiens, thành phố nhỏ nằm ở miền Bắc nước Pháp. Tuy nhiên, Macron lại là một CĐV trung thành của đội bóng lừng danh nằm ở miền Nam, đó là CLB Olympique de Marseille.

Hồi đầu tháng 4 năm nay, Macron không ngại thừa nhận trên trang Twitter cá nhân rằng ông là "fan ruột" của Marseille!

Sân bóng nằm bên bờ sông Seine nơi Tổng thống Pháp từng chơi đều đặn mỗi cuối tuần mới chỉ cách đây 10 năm

Thực tế, làng bóng đá thế giới từng chứng kiến trường hợp cựu danh thủ lấn sân chính trường sau khi treo giày. Tất nhiên, hầu hết đều là những cầu thủ đã thành danh và họ lấy đó làm bàn đạp để dấn thân vào chính trường.

Ví như cựu danh thủ AC Milan, George Weah từng tham gia tranh cử Tổng thống Liberia, nhưng chưa thành công. May mắn hơn Weah, một cựu cầu thủ khác của Milan là Kakha Kaladze đang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ năng lượng Gruzia.

Tương tự, cựu cầu thủ kiêm HLV trưởng ĐT Bỉ, Marc Wilmots từng làm việc trong Quốc hội nước này từ năm 2003-2005, trước khi quay lại với bóng đá. Đó cũng là câu chuyện của Pele và Zico, những người từng giữ chức Bộ trưởng Thể thao Brazil trong một thời gian ngắn, nhưng không đạt được nhiều thành công như "Quỷ lùn" Romario, cựu danh thủ mới được bầu vào Thượng viện Brazil.

Nhưng chắc chắn, giờ thì không ai nổi tiếng bằng... cựu cầu thủ Emmanuel Macron.

Theo Webthethao.vn