Viết về bạn gái cũ của tôi, thì mấy tờ A4 cũng không kể hết. Nhưng mỗi chứ đều thực sự rất bi thảm...

Tôi là một người đàn ông ngoại hình được đánh giá là ưa nhìn. Cộng với việc gia đình có điều kiện, tôi lại là giảng viên đại học nên xung quanh không thiếu những cô gái đẹp. Tuy nhiên tôi thích Hà ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi quen cô ấy trong một bữa tiệc với bạn bè. Trong số những người dự tiệc hôm đó, Hà nổi bật nhất với vẻ đẹp dịu dàng, làn da trắng hồng cùng đường cong chữ S hút mắt. Ngoại hình xinh đẹp nóng bỏng cùng với tính cách hoạt bát, nên khi vừa xuất hiện cô ấy đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Trong buổi tối hôm đó, có vài người khác cũng tiến tới tán tỉnh Hà. Tôi đã phải chiến đấu mạnh mẽ, quyết liệt mới có thể đầy lùi những cái đuôi đó ra xa cô ấy. Tôi cũng tốn không biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới có thể xin được số điện thoại của em.

Sau buổi tiệc, chúng tôi nhắn tin qua lại nhiều hơn. Em cũng đồng ý đi chơi với tôi vài lần. Qua tìm hiểu tôi biết được Hà vẫn chưa có người yêu. Lúc đó tôi nghĩ em đẹp thế, công việc lại tốt, tính tình dễ thương sao tới giờ vẫn chưa có người yêu. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng biến mất, tôi lại thầm cảm thấy may mắn vì đây chính là cơ hội tốt cho mình. Tuy nhiên, sau này khi đã chia tay tôi mới hiểu rằng ngoài xinh đẹp, nóng bỏng, cao ráo thì em chẳng có gì.

Tôi hãnh diện khi có được người yêu xinh đẹp, nóng bỏng như Hà (Ảnh minh họa)

Từ lúc làm người yêu Hà, tôi rất chiều chuộng và quan tâm em. Và Hà cũng chưa từng làm điều gì khiến tôi phải thất vọng. Có thể nói lúc ấy tôi nhận định, Hà hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một người vợ tốt. Tuy nhiên chỉ có một điều, em quản lý tôi quá chặt. Hà không cho tôi được tiếp xúc nhiều với bạn khác giới - cho dù đó là bạn rất thân từ thuở nhỏ. Nhiều lần tôi cho sinh viên nữ số điện thoại để liên lạc trong việc học tập, Hà biết được đều nổi giận đùng đùng. Ngày lễ tôi muốn dành thời gian cho gia đình thì Hà nói tôi không quan tâm đến cô ấy.

Mỗi lần tranh cãi, Hà như biến thành con người khác. Em một khóc, hai nháo, ba dọa tự tử. Mỗi lần như vậy tôi đều phải xuống nước chủ động làm hòa. Nghe em tỉ tê: "Em chỉ vì yêu anh quá mới thế", nên tôi không suy nghĩ gì nhiều và càng yêu em hơn. Còn những lúc bình thường, Hà tỏ ra là một người dễ chịu, vui tươi. Vì vậy tôi nghĩ cái khuyết điểm kia của em có thể bỏ qua được, miễn là chúng tôi yêu nhau.

Yêu một thời gian, hai đứa chuyển về sống chung trong căn hộ chung cư của tôi. Tôi nghĩ đơn giản, đằng nào chẳng lấy nhau, hai đứa đều đã trưởng thành nên việc này cũng không có gì quá to tát. Nhưng không ngờ rằng đây là khởi đầu của cơn ác mộng.

(Ảnh minh họa)

Hà kêu đói, mà tôi không ra ngoài để mua thứ cô ấy muốn, thì Hà ngay lập tức nổi giận. Rõ ràng cô ấy có một chiếc xe máy, nhưng ngày nào cũng bắt tôi làm tài xế đưa cô ấy đi làm. Tôi đi ô tô nhưng tôi quyết định đưa cô ấy đi làm bằng xe máy cho tiện. Nhưng Hà một mực không đồng ý. Cô ấy muốn tôi phải đón bằng ô tô để nở mày nở mặt với lũ bạn cùng làm.

Do trường tôi dạy ở gần chung cư nên tội định đi bộ đi làm, còn xe ô tô thì có việc nào đi xa mới dùng tới. Nhưng do yêu cầu của em, nên mỗi lần dạy xong tôi lại đi bộ về nhà lấy xe ô tô đến đón em. Chưa kể, tới công ty Hà phải mất phí đậu xe, nên quả thật mỗi tháng số tiền bỏ ra cũng khá tốn kém. Nhiều hôm, do mệt mỏi tôi bảo Hà hôm nay em tự đi xe máy đi làm nhé, thì Hà bắt đầu hậm hực khó chịu, mặt nặng nhẹ rồi vùng vằng bỏ đi.

Chưa kể, mỗi lần ra ngoài thì em phải make up đến cả tiếng đồng hồ, dù nhiều lần có việc gấp, tôi giục thì Hà vẫn phải trang điểm cẩn thận và đầy đủ. Châm ngôn của em đó là: "Đã ra đường là phải đẹp". Vì yêu em, nên tôi vẫn chấp nhận bỏ qua những chuyện đó. Tuy nhiên sống với nhau gần một năm trời, Hà bộc lộ quá nhiều thói quen xấu. Ăn xong bữa tối, cô ấy để nguyên xi bát trên bàn không thèm rửa hay dọn dẹp. Túi xách, đồ lót, quần áo bẩn thì bị ném lên giường, ghế, sofa... Vứt quần áo bẩn vào chậu giặt thực sự mất nhiều thời gian đến thế sao?

Cô ấy đặt một thùng rác ở cuối chân giường, mỗi lần ăn xong thứ gì đó cô ấy nằm trên giường rồi ném rác vào thùng. Thậm chí, có lần không có thùng rác, cô ấy vẫn vất đầy rác ở cuối giường.

Băng vệ sinh, giấy vệ sinh đã qua sử dụng thì vứt bừa bãi trong nhà vệ sinh. Mặc dù nhiều lần tôi phàn nàn, bảo Hà nên gói gọn chúng lại và vứt vào thùng rác, nhưng được vài lần em lại đâu vào đấy.

Thêm một điều tôi rất khó chịu, bạn có biết là gì không?

Rao cạo râu của tôi mà em đem đi cạo lông nách, lông chân tay - dù tôi đã mua riêng cho em một cái. Mỹ phẩm trong phòng ngủ, phòng tắm cứ mỗi lần em động vào lại xáo trộn lung tung không một lần để được gọn gàng. Nhưng hễ cứ tôi nhắc nhở, là em lại dỗi không thèm nói chuyện.

(Ảnh minh họa)

Tôi thừa nhận mình không phải là một người đàn ông hoàn hảo, cũng có những thói quen xấu. Thông thường trong một tháng, tôi sẽ có đôi lần tụ tập bạn bè. Thỉnh thoảng có vài lần vui vẻ, nên về muộn hơn 1 hoặc 2 tiếng so với quy định là y như rằng em gọi điện liên tục, nhắn tin chửi bới. Nhưng lần như vậy, tôi thật sự không muốn về nhà.

Đỉnh điểm là một lần tôi đi công tác, tôi đã nhờ em giặt chậu quần áo trong nhà tắm. Một tuần sau về thì tất cả vẫn y nguyên như cũ. Quá bực mình, tôi đã to tiếng với em. Hà cũng gắt lên:

- Tôi không muốn làm, anh chẳng là gì để ép buộc tôi làm việc đó cả.

Sau trận cãi nhau đó, tôi và em chiến tranh lạnh cả một tuần. Đôi khi tôi thực sự không hiểu, vì sao tôi lại phải làm tất cả việc nhà, lại còn phải chăm sóc cho Hà. Tôi thấy mình không khác gì một osin, tôi giúp em nấu bữa tối, lấy giúp em đồ uống trong tủ lạnh, giúp em lấy điều khiển từ xa, sửa máy tính xách tay, sạc điện thoại di động... và hàng tá việc nhỏ nhặt khác. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi, tôi đã nói lời chia tay mặc cho em níu kéo.

Đến giờ tôi đã tìm được một nửa thực sự. Vợ tôi là người biết điều, ngoan ngoãn, chịu khó dù ngoại hình cô ấy không có gì nổi bật. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì lần đó đã dứt khoát chia tay Hà, nếu không tôi sẽ không biết thế nào là hạnh phúc gia đình. Cám ơn Hà vì cách cư xử của cô ấy mà tôi nhận ra vợ mình hiện tại tốt tới nhường nào. Tôi nhất định sẽ hết lòng trân trọng hạnh phúc này...

Theo GĐVN