Trump vẫn chưa khắc phục được nhược điểm của Obama là luôn đưa nước Mỹ vào thế tiến thoái lưỡng nan và luôn giúp cho Bắc Kinh thành “ngư ông đắc lợi”.

Trump tấn công Syria và thông điệp gửi tới Trung

Trước việc Tổng thống Donald Trump quyết định tấn công Syria khi đang tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một chuyến công du nhằm giải quyết nhiều vấn đề khúc mắc giữa Washington và Bắc Kinh, nhiều chuyên gia bình luận rằng những quả tên lửa hành trình được phóng tới căn cứ quân sự của Syria mang một thông điệp khác của Trump gửi tới quốc khách.

Thậm chí đó còn được xem là lời cảnh báo với vấn đề nổi cộm hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc là chương trình kỹ thuật hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Bởi cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra ngay sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung, như một sự nhắc nhở cả Bắc Kinh và Washington không nên quên đặt Triều Tiên lên bàn nghị sự.

"Ngoại giao tên lửa hành trình" khiến bữa tiệc Trump chiêu đãi Tập Cận Bình thêm đậm đà

Trước hành động của Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đưa ra một thông điệp dứt khoát: “Mỹ đã nói quá đủ về vấn đề này. Chúng tôi sẽ không bình luận gì thêm”. Dường như Washington đã bắn tín hiệu rằng chiến lược kiên nhẫn của chính quyền Obama đã lỗi thời, nên với chính quyền Trump sẽ là hành động thay cho lời nói.

Đặc biệt là các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ gấp rút nhóm họp cùng ông Trump để ra quyết định tấn công Syria ngay trước tiệc chiêu đãi ông Tập Cận Bình. Với hành động này thì có thể hiểu Washington đã gửi thông điệp tới Bắc kinh rằng sự thách thức của Bình Nhưỡng có thể sẽ được giả quyết bằng hành động dứt khoát, mà không loại trừ tấn công quân sự, khi “Trump đánh không tránh bữa ăn”.

Thực tế đó được giới phân tích cho rằng đó là lời cảnh báo của Mỹ đối với Trung Quốc, quốc gia bị Washington cho là đã không thực sự muốn kiềm chế chương trình hạt nhân của Kim Jong-un. Điều đó càng có cơ sở khi mới đây ông Trump đã lên tiếng rằng nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Triều Tiên thì Mỹ sẽ ra tay.

Trong bối cảnh Trung Quốc được xem là nung nấu cơ hội tiếp quản vai trò siêu cường số 1 của Mỹ, thì các quả tên lửa Tomahawk được phóng vào Syria còn là lời cảnh báo nghiêm khắc với Bắc Kinh, khi nó thể hiện sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ. Bởi theo giới phân tích thì khó có quốc gia nào có thể hoạch định và triển khai cuộc tấn công trong thời gian ngắn như Mỹ.

Như vậy, khi trừng phạt Syria, cảnh cáo Iran, nắn gân Nga thì những tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ sử dụng cho việc trả đũa vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Idlip mà Washington mặc định thủ phạm là chính quyền Assad, Trump đã đồng thời gửi lời cảnh báo cho vị quốc khách bằng một thông điệp mạnh mẽ và dứt khoát.

Phải chăng vì vậy mà Tổng thống Trump cho rằng đã đạt được kết quả tốt trong quan hệ Mỹ-Trung, sau cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Thậm chí người đứng đầu Nhà Trắng còn cho rằng Washington đã đạt được kết quả tuyệt vời với Bắc Kinh ngay khi ông Tập Cận Bình vẫn đang tiếp tục chuyến công du, theo Reuters.

Tuy nhiên, cá nhân người viết cho rằng, với việc tấn công quân sự Syria, Tổng thống Donald Trump đã tặng món quà tuyệt vời cho Chủ tịch Tập Cận Bình, khiến cho bữa tiệc chiêu đãi tổ chức tại Mar-a-Lago thêm đậm đà hơn.

Bắc Kinh được rất nhiều từ món quà tặng này của Donald Trump, chứ Washington chưa hẳn cảnh báo được gì với đối thủ.

Giá trị và ý nghĩa món quà Trump tặng Tập Cận Bình khi phóng Tomahawk vào Syria

Phải khẳng định ngay rằng, vấn đề vũ khí hóa học Syria hoàn toàn khác với vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Khác không chỉ là bản chất của vấn đề, mà khác ở vai trò và vị thế của những đạo diễn trong các ván cờ này có liên quan, từ đó việc giải quyết vấn đề sẽ làm thay đổi lợi thế và lợi ích của các bên, nhất là những ông chủ thực sự của cuộc chơi, trong những ván cờ.

Cho Tomahawk cày xới Syria, Trump đã tặng Tập Cận Bình nhiều món quà giá trị

Trong cuộc chiến Syria, Nga và Mỹ là hai tác nhân quan trọng có thể tạo ra những bước ngoặt cho ván cờ, song lợi ích từ ván cờ Syria cũng như lợi ích từ quan hệ Nga – Mỹ liên quan đến ván cờ Syria cũng như lợi ích toàn cục, lại rất nhỏ.

Có thể nhận diện, khi tấn công Syria, Washington không mất, mà chỉ được – chỉ xét về lợi ích, nền tảng mà Trump chọn “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” – và chỉ là được bao nhiêu, nhiều hay ít mà thôi.

Là hai đối thủ của nhau song cả hai không có chung nhiều lợi ích để có thể kiềm chế nhau và đó là lý do Trump và Putin vẫn luôn đủng đỉnh trong việc cải thiện quan hệ, chứ không chỉ là rào cản do giới chính trị truyến thống Mỹ dựng lên. Và đó cũng là lý do khiến Trump có thể hành động nhanh chóng và dứt khoát với Syria mà không quá lo ngại Putin trả đũa.

Song với quan hệ Washington – Bắc Kinh thì không phải là như vậy. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc mang tính cộng sinh, nên mọi hành động của Trump mà gây thiệt hại cho đối phương thì ngay tức khắc nước Mỹ cũng sẽ lãnh hậu họa.

Về kinh tế, cho dù Trump lên án Trung Quốc cướp mất lợi ích Mỹ, song thực ra người Mỹ được hưởng lợi nhiều hơn Trung Quốc trong mọi trường hợp.

Về địa chính trị, địa chiến lược thì Trung Quốc mới là đối thủ thực sự của Mỹ trong ngoại giao nước lớn. Từ các đồng minh chiến lược của Mỹ tại Đông Bắc Á như Nhật Bản và Hàn Quốc đến Nam Á như Pakistan hay Đông Nam Á – Thái Bình Dương như Australia…đều có thể lãnh hậu quả nếu Washington có hành động không đẹp với Bắc Kinh, mà việc trả đũa Hàn Quốc về THAAD đã cho thấy rõ điều đó.