Trong các ngày 08-09/3/2017, có hiện tượng trang web của một số Cảng hàng không tại Việt Nam bị tấn công thay đổi giao diện.

Đánh giá sơ bộ ban đầu cho thấy đối tượng tấn công để lại thông điệp cảnh báo và cuộc tấn công chỉ ảnh hưởng đến trang web cung cấp thông tin đơn thuần của Cảng hàng không. Các hệ thống thông tin quan trọng liên quan tới hoạt động bay và vận hành của các Cảng hàng không vẫn vận hành bình thường, chưa phát hiện dấu hiệu bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành thu thập, phân tích, xác minh chi tiết hơn.

Các cuộc tấn công mạng trong những ngày qua là không mới. Mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, cảnh báo nhưng các cuộc tấn công mạng như vậy vẫn rất dễ xảy ra do các trang web chưa được quan tâm đúng mức về an toàn thông tin.

Qua phân tích, đánh giá, trong số những nguyên nhân quan trọng gây mất an toàn thông tin là: (1) Không định kỳ, thường xuyên cập nhật phần mềm, dẫn đến bị đối tượng khai thác lỗ hổng đã biết để tấn công, (2) Sử dụng chung hạ tầng giữa các trang web, nhưng lại thiếu quan tâm tới chính sách an toàn thông tin phù hợp, dẫn đến có nguy cơ cao về việc bị khai thác tấn công từ các trang web của các tổ chức, cá nhân khác đang sử dụng chung hạ tầng, (3) Thiếu đội ngũ chuyên gia sẵn sàng ứng cứu và xử lý các sự cố về an toàn thông tin, (4) Thiếu đầu mối liên lạc để kịp thời chia sẻ thông tin. Đây là thực trạng chung của nhiều trang web Việt Nam hiện nay.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng (Cục ATTT, VNCERT) phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CNTT - Bộ GTVT và đầu mối quản trị của các trang web bị tấn công để xử lý, theo dõi, sớm ổn định tình hình. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT trao đổi, chia sẻ thông tin và đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng khác, tránh để xảy ra hậu quả tương tự.

Khuyến cáo

Đối với người sử dụng:

Cục An toàn thông tin phát hiện đối tượng tấn công đã chèn vào trang web bị tấn công một đoạn mã độc với mục đích không rõ ràng. Cục An toàn thông tin khuyến cáo người sử dụng không hiếu kỳ truy cập vào các trang web ngay sau khi sự việc xảy ra mà chưa được khắc phục để tránh nguy cơ bị lây nhiễm, gây mất an toàn thông tin.

Đối với chủ quản của các trang web:

Cục An toàn thông tin yêu cầu rà soát, thực hiện nghiêm quy định của Luật An toàn thông tin mạng, văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông như: Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT ngày 18/7/2011 hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử; Văn bản số 430/BTTTT-CATTT ngày 09/02/2015 hướng dẫn bảo đảm ATTT cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức nhà nước.