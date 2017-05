Tuy nhiên, thị trưởng thành phố cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công này là một hành động khủng bố...

Hiện trường vụ tông xe ở Quảng trường Thời đại, New York, ngày 18/5 - Ảnh: Reuters.

Một cựu binh Hải quân Mỹ đã lái chiếc xe hơi của mình tông thẳng vào đám đông người đi bộ trên Quảng trường Thời đại đông đúc ở thành phố New York, Mỹ ngày 18/5, khiến 1 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Thị trưởng thành phố cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công này là một hành động khủng bố.

Các nhân chứng nói với hãng tin Reuters rằng kẻ tấn công đã lái chiếc ôtô Honda màu đỏ rượu vang leo lên vỉa hè rồi tăng tốc trên một quãng đường đi qua ba lô nhà, tông vào những người đi bộ. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông vào một cái cột gắn biển chỉ đường ở khu trung tâm Manhattan.

Kẻ tấn công ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ và xác định danh tính là Richard Rojas, 26 tuổi, một cư dân thuộc khu Bronx của thành phố New York. Cảnh sát cho biết Rojas từng bị bắt giữ hai lần vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn vào năm 2008 và 2015. Mới đầu tháng này, tên này bị buộc tội đe dọa người khác.

Hồ sơ của lực lượng Hải quân Mỹ cho thấy tên này từng gia nhập lực lượng vào năm 2011, đóng quân ở Illinois và Florida, làm công việc của một lính cứu hỏa tập sự phụ việc cho một thợ điện.

Trong một cuộc họp báo được tổ chức tại hiện trường, thị trưởng New York Bill de Blasio nói không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố.

Tuy nhiên, những thông tin ban đầu về vụ đâm xe này đã khiến nhiều người nhớ lại những vụ tấn công bằng xe nhằm vào người đi bộ xảy ra thời gian gần đây ở Anh, Pháp, Đức, Israel và Thụy Điển. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy chiếc xe đâm thẳng vào đám đông những người đi bộ, trong đó có những người đẩy xe nôi trẻ em.

Nạn nhân thiệt mạng được cảnh sát xác định là Alyssa Elsman, một cô gái 18 tuổi đến từ Michigan, đang có kỳ nghỉ cùng gia đình ở New York.

Hàng trăm nghìn người, trong đó có nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới, đi qua Quảng trường Thời đại mỗi ngày. Những con phố đông đúc ở khu vực này luôn nằm dưới sự tuần tra, canh gác nghiêm ngặt của cảnh sát. Một số vỉa hè ở đây được dựng rào chắn và đặt những chậu cây để ngăn các vụ tấn công bằng xe có thể xảy ra.

Lệnh sơ tán đã được ban bố trên Quảng trường Thời đại vào tháng 5/2010 khi một chiếc xe hơi chứa bom chưa kịp phát nổ được phát hiện. Faisal Shahzad, một người nhập quốc tịch Mỹ từng là một phiến quân được Taliban đào tạo, sau đó đã nhận tội và lĩnh án tù chung thân.

Cách đây 6 tháng, thành phố New York hoàn tất dự án cải tạo Quảng trường Thời đại với chi phí 55 triệu USD và thời gian thực hiện kéo dài 6 năm. Dự án cải tạo này đã biến những con đường trên Quảng trường Thời đại thành phố đi bộ, nhằm tránh tắc đường và để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, không phải lối đi bộ nào trên quảng trường này cũng được trang bị các cột an toàn.

