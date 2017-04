Chi gần 200 triệu đồng để "đập đi xây lại", thay đổi ngoại hình xấu xí, ít ai ngờ bà mẹ đơn thân ở Đắk Nông từng nếm trải cỗi cay đắng thế này.

Bà mẹ đơn thân từ "vịt hóa thiên nga" viết tâm thư xúc động, khoe hình ảnh "lột xác" khó tin.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao truyền tay nhau những hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ của một bà mẹ trẻ đơn thân hiện tại đang ở Đắk Nông. Đi kèm với những bức ảnh này là lời tâm sự từ đáy lòng của người phụ nữ thừa nhận bản thân xấu đến nỗi bạn bè xa lánh, không có chàng trai nào tán tỉnh, đến khi lấy chồng cũng không cảm nhận được sự yêu thương nên cô phải làm mẹ đơn thân.

Mở đầu lời chia sẻ, bà mẹ trẻ đơn thân viết: "Em đăng bài này không phải để quảng cáo cho bất kì thẩm mỹ viện nào, không phải kể khổ của bản thân, không phải để mọi người thấy thương hại. Mà là em kể về quá trình làm đẹp của em, quá trình thay đổi đến hiện tại, hôm nay. Để chị em phụ nữ, như em của trước kia có thêm động lực, có thêm ý chí để thay đổi bản thân, được là chính mình".

Được biết, bà mẹ này có tên Phượng sinh năm 1995 tại Hương Yên, lớn lên ở Bình Phước và hiện tại ở Đắk Nông và là mẹ đơn thân nuôi con gái 2,5 tuổi. Phượng từng lấy chồng và li hôn sau đó không lâu cũng vì một phần lý do liên quan đến ngoại hình xấu xí của bản thân mà hiện tại cô không muốn đề cập đến. Phượng kể: "Em sinh ra cũng như bao người khác, cũng được bố mẹ yêu thương, nhưng em không may mắn là nhan sắc của em không xinh đẹp. Em là 1 "con vịt xấu xí". Nhà chỉ có 2 anh em nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau về tính cách lẫn ngoại hình. Ra đường nếu không biết họ sẽ bảo em và anh trai là 2 chị em hoặc không có họ hàng vì khác nhau, vì em già trước tuổi.

Góc chụp khuôn mặt khi nhìn nghiêng của Phương.

Đến khi lớn lên đi học, một phần do nhà lúc đó nghèo, một phần do em xấu xí mà các bạn kì thị, xa lánh, trêu chọc , không ai chơi hoặc chỉ một vài câu chào hỏi xã giao. Ngay cả đứa bạn thân 8 năm đôi khi còn nói với em là tại mày xấu nên không ai chơi, có mình tao thôi. Nhưng em sống vô tư không để bụng không giận các bạn từng trêu mình. Và em cũng chưa từng có người yêu, chưa bao giờ được nhận một món quà nhỏ như bông hoa chẳng hạn.

Hết lớp 8, em nghỉ học theo gia đình qua Đắk Nông. Em bắt đầu sống khép kín hơn vì chỗ em là vùng sâu, đi lại khó khăn nên lại càng không có bạn. Gần nhà chồng cũ có một bạn trai sinh năm 1989 là hàng xóm nhà chồng rất hay nói xấu em. Đỉnh điểm là khi qua nhà thấy em đeo một đôi bông tai, bạn ấy đã thốt ra câu: "Ôi trời! chuột chù đi giữa đồng hoa, tô son chát phấn vẫn ra chuột chù. Bạn thấy đeo đôi bông này hợp à?"

E không nói gì nhưng thật sự lúc ấy buồn và thấy tủi thân! Em nhớ mãi những ai đã từng nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ, nói thẳng mặt em là em xấu, em hô, "bàn nạo dừa". Tại sao mọi người lại có thể xúc phạm người khác như vậy? Lời nói không mất tiền mua mà, nhưng các bạn xinh tự nhiên đâu được quyền chê bai người xấu hơn, giễu cợt họ. Chỉ vài câu trêu đùa của các bạn thôi, cũng làm họ tủi thân đến rơi nước mắt.

Sinh ra không ai muốn mình xấu xí, bố mẹ cũng muốn mình xinh chứ! Nhưng em may mắn khi được bố mẹ đầu tư cho đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi nhan sắc, thay đổi cuộc đời. Còn những bạn không may mắn như em, chưa đủ điều kiện để phẫu thuật thẩm mỹ thì mọi người ơi! Đừng trêu chọc họ, đừng xa lánh họ.

Em từng trải qua, từng chịu nhiều tủi hổ nhưng em sống vô tư, không giận lâu. Nên em cũng khuyên các chị đã như em, xấu như em có bị trêu chọc thì đừng để bụng rồi nghĩ quẩn. Cuộc đời mà, các chị cứ sống tốt với đời, với xã hội. Chưa biết ai hơn ai đâu. Hãy thành công để đến lúc gặp lại những người đã khinh mình, chê bai mình phải cúi đầu. Vì em có nhận được tin nhắn của một chị như em xấu xí nên bị chê cười dù thông minh, học giỏi có bằng đại học nhưng không xin được việc vì xấu. Chị ấy từng nghĩ đến tự tử. Nghe thật xót xa! Đọc tâm sự trải lòng của chị ấy, em thấy mình trong đó. Thật giống em đã từng... Các bạn xấu tính, đẹp đến mấy cũng xấu về tâm hồn, đừng vì vui đùa quá trớn mà gây tổn thương cho ng khác, họ xấu thôi, chứ không phải tội phạm. Các bạn dùng những câu chê bai là "tra tấn" họ. Hãy sống có văn hóa!".

Tiếp lời, Phượng chia sẻ về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của bản thân. "Em phẫu thuật đến hôm nay được 21 ngày. Đầu tiên em phẫu thuật hạ gò má và cắt hàm hô...và đã khắc phục được tình trạng gò má cao và hàm hô (vẩu ) của em. Sau nghỉ dưỡng được 13 ngày, em thấy sức khỏe khá ổn nên muốn khắc phục nốt chiếc mũi tẹt, đầu mũi to và hếch hẳn lên...Em đã quyết định nhấn mí và nâng mũi cấu trúc. Sau ca phẫu thuật, mặt e hoàn toàn thay đổi, nhìn thanh thoát hơn. Em may mắn khi hoàn thành 2 ca phẫu thuật gần nhau đều thành công rực rỡ do hai bác sĩ khác nhau thực hiện

Môi em thâm và chân mày không có nên em quyết định phun mày và môi cho hết thâm và tạo nét...Lúc chưa phẫu thuật mẹ em vẫn bảo em : "Mày xinh rồi, phẫu thuật làm gì cho hại người, hại sức khỏe, rồi sau về già lại biến chứng". Em trả lời mẹ: " Con xấu suốt bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con muốn thay đổi muốn sống khác mẹ ạ. Nhưng thực tâm em nghĩ cho dù có đánh đổi 10 năm tuổi thọ để được xinh đẹp em cũng đồng ý. Vì sống nửa cuộc đời mà được hạnh phúc còn hơn sống cả cuộc đời mà buồn tủi, cô đơn.

Bà mẹ đơn thân quyết định phẫu thuật để thay đổi ngoại hình xấu xí.

Em đang thay đổi từng ngày theo hướng tích cực, mặt em vẫn sưng vì mới phẫu thuật chưa được 1 tháng, mũi mới được 7 ngày. Em phẫu thuật liền như vậy vì muốn nghỉ dưỡng 1 lần luôn uống kháng sinh 1 lần luôn. Rất nhiều người bảo không nên phẫu thuật liền em cũng khuyên các chị có ý định phẫu thuật thì hãy nghe sức khỏe bản thân vì khỏe mới có ca phẫu thuật thành công.

Chia sẻ thêm với mọi người về dự định tương lai của em. Thật sự em chưa biết phải bắt đầu từ đâu, làm gì để kiếm tiền báo hiếu bố mẹ. Em dự định kinh doanh nhỏ lẻ tại Sài Gòn nhưng một đứa ở quê chưa biết gì liệu có làm được không? Em có đam mê ca hát nhưng chỉ hát để thỏa mãn sự đam mê, chứ không hẳn hát hay. Nếu đi thi có bị loại ngay vòng gửi xe không? Rất nhiều câu hỏi và dự định nhưng trước tiên em phải đợi vết thương lành đã. Hôm nay em mới cắt chỉ...

Em muốn nhắn nhủ: "Các chị xấu như em trước kia hãy tự tin, có khả năng thì phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi, ra đường không phải bịt khẩu trang nữa. Không phải xấu hổ trước đám đông. Xinh nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên mà. Các chị chưa có điều kiện phẫu thuật thẩm mỹ thì hãy sống lạc quan. Yêu đời lên nhé! Nếu không ai lắng nghe các chị hãy tìm đến em. Em luôn lắng nghe và chia sẻ!" - Bà mẹ đơn thân từng "xấu như vịt" gửi gắm.

Ngay sau khi đăng tải tâm thư kèm hình ảnh Phượng thay đổi từng sau phẫu thuật thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều lời khen ngợi từ phía cư dân mạng gửi đến bà mẹ trẻ đơn thân đang cô gắng thay đổi nhan sắc từng ngày.

Cùng ngắm loạt ảnh hành trình từ "vịt hóa thiên nga" của Phượng:

Gương mặt của Kim Phượng trước khi thực hiện phẫu thuật thẩm mĩ bị nhiều người chê bai.

Số tiền Phượng bỏ ra làm phẫu thuật thẩm mỹ lên đến gần 200 triệu cụ thể được cô chia sẻ như sau: cắt hàm hô 65 triệu, hạ gò má 45 triệu, nhấn mí 3,5 triệu, nâng mũi cấu trúc 31 triệu, chân mày 2 triệu, xăm môi 2 triệu...

Phượng từng ngày thay đổi khiến nhiều người khó nhận ra sau phẫu thuật.