Con dâu tôi đang học lớp 12, nên gia đình hai bên thống nhất là vẫn để cháu đi học bình thường cho đến khi sinh con.

Con trai bác vừa mới vào đại học năm thứ nhất. Hai bác còn đang như trên mây với niềm vui con đỗ đại học có tiếng. Vậy mà chẳng lâu sau, nó lại dẫn một cô bạn gái tuổi teen về xin cưới vì chúng nó lỡ để có bầu

Ảnh minh họa

Giận đến “ sôi nước mắt”, bác hỏi hai đưa yêu nhau khi nào mà hai bác không biết? Hai đứa hồn nhiên trả lời “ yêu lâu rồi, từ lúc con chưa vào đại học, còn em í học lớp 10”. Vậy là bác buộc phải làm đám cưới “chui” cho hai đứa.

Con dâu tôi đang học lớp 12, nên gia đình hai bên thống nhất là vẫn để cháu đi học bình thường cho đến khi sinh con.

Vậy là tôi bắt đầu chăm cả con lẫn cháu. Lặng yên thì chỉ phải lo cho con trai hoc đại hoc, giờ phải lo cho cả một cô con dâu đang “ tuổi ăn tuổi chơi” vô tư không biết “mình đang chuẩn bị là mẹ” .

Bác vừa cười vừa kể, khổ lắm người ta có con dâu thì được nghỉ ngơi, mình có con dâu mà hoa mắt hột. Nó có biết làm gì đâu, tất cả đều đến tay tôi hết. Vợ chồng nó nô đùa với nhau tới tận nửa đêm, cứ rinh rích chẳng cho ai ngủ, sáng thì gọi như hò đò không đứa nào chịu dậy đi học. Có hôm phải cơn nắm, cơm gói cho từng đứa mang lên trường ăn. Thỉnh thoảng tôi nhắc nó dậy sớm hơn để chuẩn bị thì nó bảo “ ở nhà con vẫn thế”.

Nó mang bầu mà lúc nào cũng chạy ầm ầm, trèo cầu thang uỳnh uỵch, tôi nhìn mà sốt hết cả ruột, nhắc mãi cũng chẳng ăn thua. Được vài tháng bụng to, mặc quần áo chật, nó kêu ầm lên là béo quá, phải giảm cân ngay.

Vậy là những ngày sau, tôi khốn khổ với nó. Sợ cháu thiếu chất sau này ra ngoài sẽ yếu, nên ngày nào cũng phải dỗ nó ăn, nói đến cạn lời nó còn chưa chịu. Nhiều khi phải gọi cả thông ra sang khuyên mới nó mới chịu ăn cho. Đã vậy, tí tí nó lại dỗi. Lắm lúc cũng tức lắm, nhưng chấp với trẻ con làm sao được. Có hôm đến bữa gọi hai vợ chồng nó xuống ăn cơm, mình cứ cặm cụi sắp cơm, nhìn ra thấy cả vợ chồng nó, mỗi đứa một cái điện thoại dán mắt vào chơi điện tử. Tức điên, nhưng nhắc là dỗi bỏ cơm luôn.

Tôi mong từng ngày đến ngày sinh của nó, hi vọng sinh con rồi, làm mẹ nó sẽ đỡ trẻ con hơn. Ai ngờ, sau khi nó đẻ tôi còn mệt hơn. Nó trẻ quá, có biết bế con, dỗ con đâu. Lại đến tay tôi hết. Lắm hôm tôi mải ở dưới giặt giũ, cứ thấy thằng bé khóc mãi không nín, tôi vội vàng chạy lên, thấy hai vợ chồng nó nằm ngủ chỏng gọng. Thằng bé đái ướt hết, tha hồ khóc mà chúng nó vẫn ngủ say. May là còn không đè lên thằng bé ngủ ấy. Bây giờ thì vợ chồng nó cứ tít mít đi học đi chơi, có hôm phải ra tận quán điện tử để gọi nó về cho con ti. Không biết bao giờ con dâu mới hết “teen” cho tôi nhờ.

Linh Anh