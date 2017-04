Chiều 29/4, Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn khiến 8 người chết, 11 người bị thương.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng ủy ban ATGT quốc gia cho biết thêm, trong ngày đầu của kỳ nghi lễ, lực lượng tuần tra kiểm soát toàn quốc đã lập xử lý 5.050 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp vào ngân sách gần 4 tỷ đồng, tạm giữ 580 phương tiện, tước 187 GPLX các loại.

Theo ông Thái, đường dây nóng nhận được gần 40 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc: tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định, và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Tại Hà Nội, bên trong bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm lượng hành khách dồn về rất đông, người dân xếp hàng mua vé kéo dài, nhiều tuyến xe có lượng người đi lớn như Thanh Hóa, Nam Định, Lào Cai, Quảng Ninh.... hành khách phải chờ đợi nhiều giờ mới lên được xe về quê. Do người về quê quá đông, nên đã xuất hiện tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại một số tuyến đường cửa ngõ thủ đô như đường Giải Phóng, đường Phạm Văn Đồng, đường vành đai 3 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đi về Linh Đàm. Trong sáng 29/4, tuyến đường Pháp Vân - vành đai 3 – Giải phóng tiếp tục ùn tắc hàng giờ đồng hồ.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, bên trong bến xe Miền Tây và Miền Đông, lượng hành khách về quê cũng rất đông, khu vực bán vé luôn kẹt cứng người xếp hàng, hành khách ngồi la liệt để chờ xe khách. Cùng với đó là tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các tuyến đường xung quanh các bến xe, cửa ngõ và sân bay Tân Sơn Nhất hành khách phải đi bộ vào sân bay làm thủ tục để kịp chuyến bay.

Trận mưa lớn rạng sáng 29/4 khiến Quốc lộ 1A đoạn qua quận Bình Tân, Bình Chánh, TP HCM nhiều khu vực ngập sâu hơn bánh xe khiến nhiều phương tiện chủ yếu là xe máy không thể lưu chuyển, nhiều xe bị chết máy phải dẫn bộ, không ít người bị té xe. Trong khi đó dòng xe ô tô kẹt cứng trên đường kéo dài đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) khiến các phương tiện về miền Tây bị tắc nghẽn.

Ngoài các then phố lớn, tối ngày 28/4 tại khu vực đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa xảy ra các điểm ùn tắc giao thông cục bộ. Nguyên nhân do xảy ra vụ tai nạn giao thông nên lượng xe ô tô bị dồn ứ nhiều; đồng thời, trong dịp nghỉ lễ lượng xe tăng cao so với ngày thường và trong khi các xe ô tô lưu thông trên đèo cả một số ô tô tải bị hư hỏng tại Km 1362 và Km 1363 dẫn đến các xe ô tô khác chen lấn, vượt nhau dẫn đến ùn tắc.

Nguyễn Hoàn