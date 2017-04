Từ ngày 01 đến ngày 27 tháng 3 năm 2017, cơ quan chức năng đã kiểm tra tạm giữ, tịch thu 40.176 lít rượu, 1.431 chai rượu các loại.

Hơn 40.000 lít rượu không đảm bảo ATTP đã bị cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ, tịch thu. Ảnh: TTXVN

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết từ ngày 01 đến ngày 27/3, Chi cục Quản lý thị trường tại các địa bàn trọng điểm (Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh) đã kiểm tra 966 vụ, xử lý 491 vụ, phạt tiền gần 1,1 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm trên 734 triệu đồng, tạm giữ, tịch thu 40.176 lít rượu, 1.431 chai rượu các loại, 02 can, 17 bình rượu, 02 chum rượu ngâm 67 kg, 4,9 kg men rượu và 59 vỏ chai rượu. Một số vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật .

Ngày 16/3, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất rượu của ông Nguyễn Văn Hải (thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), tạm giữ 2.000 lít rượu, lấy 4 mẫu rượu để kiểm nghiệm bằng hình thức test nhanh do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bắc Ninh thực hiện, kết quả cả 4 mẫu rượu thử có nồng độ methanol trong ngưỡng cho phép.

PV