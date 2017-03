Một người được cho là phóng viên thuộc văn phòng đại diện của một tờ báo đã bị công an tạm giữ vì liên quan đến vụ chạy án

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM đang tạm giữ ông V.N.Th, người xưng là phóng viên văn phòng đại diện tại TP HCM của một tờ báo ở phía Bắc, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, công an đang triệu tập thêm ông N.Q.T, trưởng văn phòng đại diện tại TP HCM, để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn tin cho biết liên quan đến vụ án hai băng nhóm chém nhau tại Bệnh viện Quốc Ánh (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), một người thân của nghi can S.V.S đã tìm mọi cách để chạy án.

Qua nhiều lần giới thiệu, người này biết ông Th. và được gợi ý đưa 100 triệu đồng để thoát tội.

Ngày 22-8-2016, ông Th. hẹn người thân của nghi can S. đến văn phòng đại diện tại TP HCM ở phường 8, quận Phú Nhuận giao tiền.

Theo lời hứa của ông Th., sau khi đưa tiền, những người được chạy án sẽ không bị giam giữ.

Tuy nhiên sau đó, TAND quận Bình Tân tuyên phạt ông S. 8 năm 6 tháng tù và một số người khác vẫn bị giam giữ.

Lo lắng,người thân ông S. lần nữa liên hệ ông Th. và ông T. Sau đó, được hai người này đề nghị chạy thêm 600 triệu đồng nhằm đưa 3 người liên quan từ án tù giam giảm còn án treo.

Ngày 25-3, người thân ông S. hẹn ông Th. tại quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình để đưa 300 triệu đồng và công an bắt giữ.

Công an quận Tân Bình đã chuyển vụ việc cho Công an phường 8, quận Phú Nhuận xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, ông Th. không khai nhận thông tin nơi ở, chỗ làm việc và không cung cấp giấy tờ tùy thân.

LÊ PHONG