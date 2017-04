Nghi can nữ này đã rủ ông V này nhậu trên xe và quan hệ tình dục. Trong lúc ông V không để ý đã bỏ thuốc mê vào lon bia cho ông V uống. Khi ông V mê man, người này đã lục lấy tài sản và bỏ trốn

Liên quan đến vụ tài xế xe taxi chết bất thường trong xe ngày 26-3, tại hẻm 74, đường Tân Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh ngày 3-4, đại diện Công an quận Thủ Đức cho biết, qua nhiều ngày điều tra truy xét, Công an quận Thủ Đức đã bắt được nữ nghi can được cho là gây ra vụ án trên.

Do đang trong quá trình điều tra nên thông tin về lời khai của nghi can này vẫn chưa được thông tin.

Trước đó sáng 26-3, người dân trong hẻm 74, đường Tân Châu thấy chiếc xe taxi 4 chỗ đậu gần khu vực Bệnh viện đa khoa Thủ Đức. Nghĩ là tài xế xe taxi đậu chờ khách nên không ai quan tâm.

Đến đầu giờ chiều chiếc xe taxi 4 chỗ vẫn chưa di chuyển nên một số người hiếu kỳ tò mò đến kiểm tra. Nhìn qua lớp kính, người dân phát hiện tài xế trong tư thế bất động, miệng há hốc, trên người chỉ mặc áo không thấy quần nên báo với Công an quận Thủ Đức.

Chiếc taxi nơi anh V bị sát hại

Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân được các bác sĩ xác định đã tử vong trước đó nhiều giờ. Danh tính nạn nhân được xác định là L.V.H (51 tuổi, ngụ Gò Vấp).

Trên người nạn nhân có những dấu vết bất thường nên cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng. Nạn nhân bị giết và cướp tài sản. Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi hoàn tất, thi thể của tài xế V được giao cho người nhà đưa về an táng.

Tiến hành điều tra phát hiện nạn nhân V không có vết thương do tác động ngoại lực, trong cơ thể nạn nhân có một số chất nghi là thuốc mê.

Tài liệu thu thập tại hiện trường và các nhân chứng cho thấy, tài xế V được một phụ nữ thuê chở từ Gò Vấp xuống Thủ Đức rạng sáng 26-3. Từ thông tin này, Công an quận Thủ Đức tiến hành truy xét và bắt được một nghi can nữ và người này bước đầu thừa nhận hành vi của mình.

Một nguồn tin cho hay, sau khi đón taxi của anh V từ Gò Vấp về hẻm 74, đường Tân Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, nghi can nữ này đã rủ ông V này nhậu trên xe và quan hệ tình dục.

Trong lúc ông V không để ý, nghi can này đã bỏ thuốc mê vào lon bia cho ông V uống. Khi ông V mê man, nghi can nữ này đã lục bóp lấy hết tài sản của ông V và bỏ trốn.

M.Đ