Ngày 25-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giữ hai nghi can để điều tra về hành vi giết người.

Hai nghi can bị tạm giữ là Nguyễn Hoàng Lương (22 tuổi) và Nguyễn Chí Hữu Nhật (23 tuổi) cùng ngụ xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn. Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tối 23-4, hai anh em Ngô Thanh Sơn (29 tuổi) và Ngô Thanh Bảo (22 tuổi) ngụ xã Quảng Sơn cùng một nhóm bạn đến hát karaoke tại thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn). Tại đây nhóm anh em Sơn, Bảo xảy ra mâu thuẫn với nhóm Lương và Nhật nhưng được mọi người can ngăn. Sau khi hát xong anh em Sơn, Bảo cùng nhóm bạn ra về thì bị Lương, Nhật mang hung khí chặn đường truy sát khiến Bảo tử vong còn anh Sơn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trong tình trạng nguy kịch. Được biết, sau khi gây án, Lương và Nhật bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 25-4, thì quay về đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.