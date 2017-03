Nam sinh lớp 9 Trần Đức C. bị Công an huyện Đô Lương tạm giữ làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người” vì khiến học sinh cùng trường tử vong trong lúc chơi đùa.

Ngày 29/3, ông Nguyễn Tất Tây, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, em Nguyễn Xuân Hồng (học sinh lớp 9B, Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương) đã được mai táng theo phong tục địa phương.

Theo báo cáo, khoảng 13h30 phút chiều ngày 28/3, trong lúc chơi đùa với một số học sinh khác tại trường học. Em Hồng bất ngờ ngã rồi ngất xỉu xuống sân trường sau khi va chạm với em Trần Đức C. (học sinh lớp 9B).

Trường THCS Lý Tự Trọng, nơi xảy ra vụ việc

Phát hiện vụ việc, thầy Nguyễn Hải An (Giáo viên của trường) cùng một số học sinh đã nhanh chóng đưa em Hồng đến Trạm y tế xã cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Trong chiều cùng ngày, cơ quan giám định pháp y công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan đã tiến hành giám định tử thi để tìm nguyên nhân tử vong. Hiện em C. cũng đã bị Công an huyện Đô Lương tạm giữ để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng giao Trường THCS Lý Tự Trọng sớm ổn định tình hình dạy học, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc. Đồng thời động viên em C. để em sớm ổn định tâm lý.

Thành Trung