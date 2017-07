Ngày 28.7, nghi phạm vụ nổ súng trong một nhà hàng lớn ở Huế đã đến cơ quan công an đầu thú sau 2 ngày xảy ra sự việc.

Ngô Viết Trung đầu thú tại cơ quan công an

Thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi vận động những nghi can vụ nổ súng, đến 9 giờ 30 ngày 28.7 một số người đã đến cơ quan công an để làm việc, trong đó có Nguyễn Viết Trung, 35 tuổi, thị xã Hương Trà.

Tại cơ quan công an bước đầu Trung khai nhận vào khoảng 18 giờ ngày 26.7 Trung đi cùng nhóm người có ông Mai Văn Lâm, 42 tuổi, trú tại 25 Nguyễn Hoàng, P.Kim Long vào nhà hàng Táo Đỏ (đường Lê Quang Đạo, P.Xuân Phú, TP.Huế).

Tại đây, nhóm của Trung ngồi nhậu với nhóm của ông Trần Thành Nhân (38 tuổi, trú tại P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) để giải quyết việc nợ nần. Trong khi nói chuyện đã nảy sinh mâu thuẫn và Trung bất ngờ rút súng tự chế bắn về phía ông Nhân gây thương tích.

Cơ quan công an đã thu được tang vật là một khẩu súng loại tự chế để bắn đạn thể thao mà Trung khai mua tại tỉnh Lạng Sơn.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Trung để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.

Bùi Ngọc Long - Đình Toàn