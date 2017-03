Ông Ai là nghi can chính dùng hung khí đâm ông Nguyễn Văn Đợi, Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn trọng thương vào sáng 10/3.

Liên quan đến vụ cấp dưới đâm trọng thương Trưởng phòng tư pháp huyện, thông tin trên báo Dân Trí cho biết, chiều 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Trương Văn Ai (50 tuổi, ngụ trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Ông Ai là nghi can chính dùng hung khí đâm ông Nguyễn Văn Đợi (56 tuổi, quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long) trọng thương vào sáng cùng ngày.

Đối tượng Trương Văn Ai bị cảnh sát khống chế thành công.

Theo thông tin từ Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ, bệnh nhân Nguyễn Văn Đợi phải trải qua 2 ca mổ.

Trước đó, bệnh nhân Đợi nhập viện lúc 8h40 ngày 10/3 trong tình trạng sức khỏe yếu do mất nhiều máu, có 2 vết thương ở bụng 1 vết thương sâu 3cm và 1 vết thương sâu 7cm thấu bụng và vết thương cẳng tay trái.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày, Trương Văn Ai (là nhân viên Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn) được cho là đã dùng hung khí đâm ông Nguyễn Văn Đợi, Trưởng phòng Tư pháp huyện thủng bụng tại phòng làm việc của cơ quan.

Sau khi đâm ông Được, đối tượng Ai chạy về nhà khóa trái cửa cố thủ bên trong, đồng thời sử dụng kéo, gậy sắt cố thủ quyết liệt.

Nhận được tin báo, Công an huyện Trà Ôn có mặt tại nhà đối tượng để thuyết phục ra đầu thú nhưng không thành, do vậy đã báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh thuyết phục đối tượng nhưng cũng không thành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 11h45, lực lượng Cảnh sát cơ động đã khống chế được đối tượng Ai, đưa về trụ sở Công an huyện để điều tra./.

Đức Minh/VOV.VN (tổng hợp)