ANTĐ Ngày 29-3, thông tin Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với em T.Đ.C (sinh ngày 17-10-2001) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”. Do chơi đùa nam sinh này khiến bạn tử vong.

Trường THCS Lý Tự Trọng nơi xảy ra sự việc. Như thông tin đã đưa sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 phút ngày 28-3 tại Trường THCS Lý Tự Trọng đóng trên địa bàn xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, em T.Đ.C và em N.X. H (cùng học lớp 9) chơi đùa với nhau. Trong lúc chơi, do chơi đùa có va chạm mạnh khiến nam sinh H. bất ngờ gục xuống đất. Thấy vậy, C. nhanh chóng gọi bảo vệ nhà trường cùng đưa bạn đến trạm xá. Tuy nhiên, khi đến nơi thì H. đã tử vong từ trước. Thấy bạn bất tỉnh, C. và các bạn xung quanh gọi bảo vệ trường cùng đưa H. đến trạm y tế xã Đặng Sơn cấp cứu nhưng H. đã không qua khỏi. Kết quả xác minh sự việc ban đầu của Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương cho thấy, trong quá trình chơi đùa với các bạn cùng lớp, em H. và C. có va chạm với nhau. Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra.