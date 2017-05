Nữ bệnh nhân tố cáo trong khi điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức đã bị nam điều dưỡng xâm hại tình dục .

Đại diện Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận đang điều tra nghi án nam điều dưỡng bệnh viện có hành vi xâm hại tình dục nữ bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Nơi xảy ra vụ việc

Hiện công an đang tạm giữ hình sự đối với nghi can Nguyễn Đình L (SN 1985), là nhân viên điều dưỡng tại khoa Chấn thương – Chỉnh hình của bệnh viện quận Thủ Đức, đóng ở P.Tam Phú, quận Thủ Đức. Nạn nhân lên tiếng tố cáo là chị N (SN 1990, ngụ quận Thủ Đức).

Chị N tố cáo do bị thương tích ở chân nên có đến khoa Chấn thương – Chỉnh hình của bệnh viện quận Thủ Đức để điều trị, băng bó. Trong đêm 7/5, chị N đến phòng tiểu phẫu của khoa để thay băng và điều dưỡng L trực tiếp làm cho chị.

Theo chị N, điều dưỡng L hoàn tất việc thay băng, khi chị đứng lên định ra về thì L bất ngờ đóng cửa phòng, bế thóc chị lên giường và có hành vi xâm hại .

Chị N đã chống trả quyết liệt, cắn vào tay phải và dùng chìa khóa đâm vào người của điều dưỡng L và chạy thoát ra ngoài, tìm đến công an phường Tam Phú để trình báo.

Ngay trong đêm, công an phường Tam Phú phối hợp cùng đội điều tra tổng hợp, Công an quận Thủ Đức có mặt để ghi nhận hiện trường vụ việc, mời nghi can L về làm việc và tiến hành lấy lời khai của chị N.

Bà Nguyễn Lan Anh, Phó giám đốc bệnh viện xác nhận, điều dưỡng L đang bị Công an tạm giữ để điều tra. Trước mắt bệnh viện đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với điều dưỡng L, chờ cơ quan công an có thông báo, kết luận chính thức sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Đại diện Công an quận Thủ Đức xác nhận, đang tạm giữ điều dưỡng L để phục vụ công tác điều tra, trưng cầu giám định với chị N để có căn cứ xử lý, điều tra.

Anh Sinh