Bệnh viện Thủ Đức cũng đã đình chỉ công tác của điều dưỡng nghi xâm hại nữ bệnh nhân vào tối 7/5 vừa qua.

Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM vừa cho biết đã đình chỉ công tác của điều dưỡng nghi xâm hại nữ bệnh nhân vào tối 7/5 vừa qua. Công an quận Thủ Đức cũng đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, theo tin tức trên báo VOV.

Theo trình báo ban đầu của bệnh nhân N. với công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức, khoảng 20 giờ đêm 7/5, chị đến bệnh viện quận Thủ Đức và vào phòng tiểu phẫu, Khoa Chấn thương Chỉnh hình để thay băng vết thương ở chân phải. Tại đây, chị được điều dưỡng Nguyễn Đ. L., 32 tuổi thay băng.

Tạm giữ điều dưỡng BV Thủ Đức nghi xâm hại nữ bệnh nhân.

Khi bệnh nhân đứng dậy ra về thì bất ngờ bị điều dưỡng đóng cửa phòng và có hành vi dâm ô. Lúc này chị đã chống cự, cắn vào tay và dùng chìa khóa đâm vào người điều đường rồi bỏ chạy ra cổng, khóc òa và báo cho bảo vệ ca trực bệnh viện.

Ngay lập tức, bảo vệ đã báo sự việc với Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường ngay trong đêm và mời cả chị N. và điều dưỡng L. đến trụ sở công an làm việc.

Bà Nguyễn Lan Anh, Phó giám đốc bệnh viện xác nhận, điều dưỡng L đang bị Công an tạm giữ để điều tra, theo VietnamNet.

Trước mắt bệnh viện đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với điều dưỡng L, chờ cơ quan công an có thông báo, kết luận chính thức sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Đại diện Công an quận Thủ Đức xác nhận, đang tạm giữ điều dưỡng L để phục vụ công tác điều tra, trưng cầu giám định với chị N để có căn cứ xử lý, điều tra.

Công Danh (tổng hợp theo báo VOV, VietnamNet)