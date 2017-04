Khi xảy ra án mạng thì trong nhà chỉ có bà Thanh, chị Loan (con dâu bà Thanh) và 4 đứa con nhỏ của chị Loan. Nguyên nhân khiến bà Thanh tử vong là do vỡ sọ não...

Hiện trường nơi bà Thanh bị cho là “ngã” dẫn đến tử vong.

Sáng 25/4, ông Lê Minh Phương, Trưởng Công an xã Điện Hồng (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, Công an thị xã Điện Bàn đang tạm giữ chị Nguyễn Thị Kiều Loan (33 tuổi) trú thôn Giáo Ái Bắc, xã Điện Hồng, nghi can số 1 để điều tra về cái chết của bà Phan Thị Thanh (66 tuổi), mẹ chồng chị Loan (ngụ cùng địa phương).

Theo đó thông tin ban đầu, chiều tối 23/4 bà Thanh qua nhà chị Loan thì giữa 2 người có xảy ra cãi vã, sau đó chị Loan xua đuổi bà Thanh ra cổng nhà. Trong lúc đi ra gần đến cổng thì bà Thanh bị ngã đập đầu xuống nền bê tông dẫn đến chấn thương.

Sau khi bà Thanh gặp nạn, gia đình thuê taxi đưa bà đi bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong vào khoảng 8 giờ ngày 24/4. Thi thể bà Thanh sau đó đã được đưa về nhà an táng.

“Khi xảy ra án mạng thì trong nhà chỉ có bà Thanh, chị Loan và 4 đứa con nhỏ của chị Loan. Nguyên nhân khiến bà Thanh tử vong là do vỡ sọ não”, ông Phương nhận định thêm.

HẢI YẾN