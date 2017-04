Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự 3 nghi can trong vụ ẩu đả xảy ra ở quán ăn S.N., khiến trung úy cảnh sát ở P.2 (Q.Phú Nhuận) bị thương.

Hiện trường vụ côn đồ chém công an vào ngày 6.3

Sáng 25.4, Công an Q.Phú Nhuận cho biết đang tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Huỳnh Ngọc Sang (thường gọi là Sang mập, 31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Thanh Sang (tức Sang con, 33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và Nguyễn Đăng Khoa (26 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều tối 6.3, do có mâu thuẫn từ trước, một nhóm thanh niên mang hung khí đến đập phá quán S.N. (đường Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận).

Ba nghi can tại cơ quan điều tra

Lúc này, lực lượng Công an P.2, Q.Phú Nhuận và dân phòng phát hiện nên đến quán S.N để giải quyết, can ngăn thì bị nhóm thanh niên này cầm mã tấu quay sang chém khiến trung úy công an P.M.N (26 tuổi) bị gãy hai khuỷu xương tay trái và anh Đ.H.T.Đ (dân phòng) bị thương ở mặt. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ngay sau đó, ngày 17.3, UBND TP.HCM có công văn khẩn gửi Công an TP.HCM, UBND Q.Phú Nhuận đề nghị điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan.

Sau khi Công an Q.Phú Nhuận vận động thì ngày 19.4 Ngọc Sang ra đầu thú; đến ngày 21.4, Thanh Sang và Khoa ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Ngọc Sang khai nhận ba người đang nhậu ở quán gần đó thì Nguyễn Hồng Phong (tức Phong Trọc, 37 tuổi, ngụ Q. Phú Nhuận) gọi điện bảo đến "xử" gấp một vụ ở quán S.N. Sau khi nhóm đập phá quán thì bị trung úy N. khống chế không thoát được, vì vậy Sang đã dùng dao đâm trung úy N. để giải cứu cho đồng bọn. Tại cơ quan điều tra, 3 nghi can này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt Phong.

Một trinh sát của Công an Q.Phú Nhuận cho biết nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả nói trên là do Phong dẫn bạn gái đi ăn tại quán S.N. Chủ quán S.N. lớn tiếng la bạn gái mình. Tưởng chủ quán tuyên chiến với mình nên Phong tuyên bố sẽ san bằng quán S.N.

Sau khi gọi taxi cho bạn gái về nhà thì Phong gọi điện cho đồng bọn là Sang, Thanh Sang, Khoa đến đập phá bàn ghế, tủ kính trong quán, chém trung úy N. rồi bỏ trốn.

Hiện Công an Q.Phú Nhuận đang điều tra làm rõ.

Ngọc Lê