Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tạm giữ Nguyễn Đức Nam, sinh năm 1975, ngụ ở phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Cao Xuân Vinh (sinh năm 1989) và Hồ Văn Viết (sinh năm 1984) cùng ngụ tại thôn 3 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cùng phương tiện, tang vật là 10 khúc sừng tê giác (khoảng 5 kg) để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 23/7, trên Quốc lộ 22 A thuộc ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu xe ô tô biển kiểm soát 30E -047.11 do Nguyễn Đức Nam điều khiển từ hướng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài về Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra.

Khám xét trên xe, cơ quan chức năng phát hiện có 10 khúc sừng tê giác (khoảng 5 kg). Thời điểm đó, Cao Xuân Vinh và Hồ Văn Viết đang ở trên xe ô tô.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, toàn bộ số sừng tê giác trên là của Vinh, Viết cùng nhau góp vốn để qua Campuchia mua, nhập lậu về Việt Nam. Sau đó, thuê Nguyễn Đức Nam lái xe định đưa về Thành phố Hồ Chí Minh bán lại kiếm lời. Trên đường đi, đến địa phận huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì các đối tượng bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.