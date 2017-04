Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM), cho biết đang tạm giữ hình sự ba nghi can liên quan vụ gây rối tại quán Sơn Nga (số 126 Phan Xích Long) và chém gây thương tích cho trung úy Phạm Minh Nhựt (công an phường 2, quận Phú Nhuận).

3 nghi can bị bắt giữ (Ảnh CACC) Cả 3 nghi can này bị tạm giữ để điều tra về các hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản”. Theo đó, danh tính 3 nghi can gồm là Huỳnh Ngọc Sang, tự “Sang mập” (31 tuổi, tạm trú phường 3, quận Gò Vấp), Nguyễn Thanh Sang, tự “Sang con” (33 tuổi, tạm trú phường 13, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Đăng Khoa (27 tuổi, tạm trú KP 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Như tin Infonet đã đưa, tối 6/3, tại quán ăn Sơn Nga trên đường Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM xảy ra xích mích giữa chủ quán và 1 người đàn ông dẫn theo vợ con đi ăn phở gà. Không giải quyết được mâu thuẫn, người đàn ông rời đi, sau đó trở lại với 4 người khác cầm mã tấu, tuýp sắt đập phá bàn ghế, tủ kính đựng thịt gà. Hoảng hốt, gần 20 người khách cùng nhân viên tháo chạy tán loạn. Đúng lúc này, trung úy Bùi Minh Nhựt đang công tác tại công an P.2 cùng 2 bảo vệ dân phố có mặt, can thiệp thì bị nhóm trên quay sang tấn công, dùng hung khí gây thương tích cho trung úy Nhựt ở tay. Hiện vụ việc đang được Công an Q. Phú Nhuận làm rõ mức độ, vai trò của mỗi đối tượng để xử lý theo pháp luật. Công an điều tra, truy xét sự việc Uyên Châu