Chiều 1.4, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng nam có hành vi đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và các cán bộ chuyên môn của tỉnh Bắc Ninh.

Nhiều người dân của Bắc Ninh bức xúc vì đê Hữu Cầu bị sạt lỡ. Ảnh Cao Nguyên

Trước đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành đã có văn bản số 55/UBND-NN.TN gửi Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị tiếp tục tạm dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.

Văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh làm sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng”.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau "bảo kê", đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3.2017.

Trong cuộc họp báo chiều 16.3, ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh này "khẳng định có việc nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh và cán bộ ban ngành của một số sở ngành". Trong số các lãnh đạo tỉnh, huyện thuộc Bắc Ninh bị nhắn tin đe dọa có ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, bị kẻ lạ mặt đe dọa từ trước Tết Nguyên Đán. Ngoài ra, còn có lãnh đạo huyện Quế Võ, Sở Tài nguyên Môi trường; với các nội dung như “Để yên để người khác làm ăn”, hay “Ông làm vừa phải thôi”… Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Ninh lập ban chuyên án điều tra các trường hợp nhắn tin đe dọa. Bộ Công an cũng vào cuộc.

Theo tìm hiểu, những tin nhắn đe dọa xuất phát từ chủ trương, động thái kiên quyết của tỉnh Bắc Ninh đối với dự án nạo vét lòng sông Cầu, bị các đối tượng lợi dụng khai thác cát trái phép, gây bức xúc dư luận, nhân dân, ảnh hưởng rất lớn đến đê điều. Chính vì vậy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần đề nghị dừng dự án khai thông luồng lạch kết hợp khai thác cát.

