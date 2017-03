Trước sự tấn công, chống đối quyết liệt của Đạt và Thanh, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tăng cường lực lượng khống chế, đồng thời lập biên bản bắt quả tang 2 đối tượng chống người thi hành công vụ.

Các chiến sỹ công an kiểm tra 2 đối tượng

Khoảng 23h ngày 29/3, Tổ công tác phòng chống mại dâm thuộc Công an huyện Kỳ Anh do Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 38A - 04851 do Nguyễn Thành Đạt (SN 1977) và Nguyễn Quang Thanh (SN 1976) ở thị trấn Cẩm Xuyên đang dừng trong khu vực quán Nam Thảo, xã Kỳ Phong.

Tổ công tác đã yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ liên quan, tuy nhiên Đạt và Thanh không hợp tác mà còn có những lời nói lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Không những thế đối tượng này còn xông vào cướp thẻ Công an nhân dân, tấn công lại lực lượng Công an. Hậu quả làm Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn bị thương ở phần cổ.

2 đối tượng tại CQĐT

Trước sự tấn công, chống đối quyết liệt của hai đối tượng nói trên, Công an huyện Kỳ Anh đã tăng cường lực lượng khống chế hai đối tượng; đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thanh và Đạt về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, vào chiều 29/3 cả hai đối tượng rủ nhau đi từ thị trấn Cẩm Xuyên vào TX Kỳ Anh uống bia đến đêm khuya mới về, khi đi đến địa bàn xã Kỳ Phong (khu vực thường có gái mại dâm) hai người rẽ ô tô vào khu vực quán Nam Thảo chơi, lúc đó đã hơn 23 giờ.

Khi vừa dừng xe thì Tổ công tác phòng chống mại dâm thuộc Công an Kỳ Anh đã yêu cầu kiểm tra hành chính, sẵn có hơi men trong người nên hai đối tượng đã chống đối, có lời lẽ chửi bới, lăng mạ, xúc phạm và tấn công lại lượng Công an. Trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Như báo PLVN đã đưa tin, trước thực trạng tệ nạn mại dâm tại “cung đường sung sướng” tại 2 địa bàn giáp giới là Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) và Kỳ Phong (Kỳ Anh) ngày càng diễn biến phức tạp gây bức xúc trong nhân dân, tỉnh Hà Tĩnh đã ra chỉ thị cho ngành chức năng, các địa phương liên quan nhanh chóng xóa bỏ hoàn toàn các tụ điểm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện Kỳ Anh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để triển khai kế hoạch triệt xóa tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình núp bóng dưới các quán cà phê, quán ăn uống… tồn tại hàng chục năm nay bên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn giáp ranh xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) và xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên).

Phan Quyên