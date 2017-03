Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định tạm giam 3 tháng đối tượng cầm dao xông vào ngân hàng Vietinbank, khống chế nhân viên cướp 50 triệu đồng xảy ra hôm 2/3.

Đối tượng Phan Văn Hoàng (giữa) bị bắt sau khoảng 8 phút thực hiện vụ cướp.

Chiều 3/3, Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết: đã ra quyết định tạm giam 3 tháng đối với Phan Văn Hoàng (25 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đối tượng dùng hung khí đe dọa chiếm đoạt tài sản tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank (đường Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng) để phục vụ quá trình điều tra.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Theo Thượng tá Mẫn, hành vi đối tượng đã đủ để cấu thành tội cướp tài sản. Động cơ ban đầu xác định, do thiếu tiền tiêu xài nên đối tượng nảy sinh ý đồ và thực hiện hành vi cướp ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, Công an quận Sơn Trà đã có báo cáo nhanh gửi Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, liên quan đến vụ việc nghi phạm Phan Văn Hoàng.

Theo đó, khoảng 15h30 chiều 2/3, Hoàng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản ngân hàng VietinBank An Hải Bắc nên đã chuẩn bị một con dao màu trắng, dài khoảng 30cm giấu vào trong túi áo khoác rồi đi bộ đến văn phòng giao dịch của ngân hàng trên đường Ngô Quyền. Đến nơi, Hoàng thấy chỉ có 2 nhân viên nữ đang làm việc. Hoàng tiến đến quầy giao dịch và yêu cầu nhân viên đưa cho mình số tiền 50 triệu đồng.

Thấy nhân viên chần chừ nên Hoàng đã rút con dao ra khỏi túi áo để lên bàn, đồng thời đe dọa "nếu không muốn đổ máu thì đưa tiền đây". Quá hoảng sợ, hai nhân viên đã mở két sắt lấy 50 triệu đồng đưa cho Hoàng. Lúc này, Hoàng đếm lại cho đủ số tiền và cất vào trong người rồi sau đó mới bỏ đi về hướng phường Mân Thái. Khi đi được khoảng 500m, nghi can bị công an quận Sơn Trà bắt giữ cùng tang vật.

Công an xác định, Hoàng chưa có tiền án, tiền sự, nhưng thường xuyên sử dụng ma túy và đang nằm trong diện quản lý của công an quận Sơn Trà do có biểu biển ngáo đá.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Mẫn thời điểm bị bắt, qua thử test ma túy thì Hoàng âm tính với ma túy đá. Trong vòng 3 ngày tới, cơ quan công an sẽ ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra trước khi đưa ra xét xử.

NGUYỄN THÀNH