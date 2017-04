Mặc dù chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhưng Công ty TNHH Masan Nutri - Farm vẫn triển khai thi công xây dựng trang trại chăn nuôi lợn 1.000 tỉ đồng ở Nghệ An.

Ngày 19-4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An và Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường Nghệ An cho biết phía UBND tỉnh Nghệ An đã nhận được văn bản của Bộ Tài nguyên - môi trường đề nghị tỉnh yêu cầu chủ dự án dừng hoạt động thi công tại dự án chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Masan Nutri - Farm thuộc Tập đoàn Masan.

Dự án trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Masan Nutri - Farm thuộc Tập đoàn Masan

Trước đó, ngày 5-11-2016, Tập đoàn Masan phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An khởi công xây dựng trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao Masan Nutri - Farm Nghệ An.

Trang trại có diện tích hơn 223ha, với tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng. Dự kiến hoạt động chăn nuôi sẽ được triển khai vào thời điểm quý 1-2017, quý 1-2018 sẽ bắt đầu cung cấp lợn thịt cho thị trường.

Với quy mô 5.000 lợn nái và 40.000 con lợn thịt, dự án được đánh giá là trang trại chăn nuôi lợn thịt lớn nhất ở Nghệ An từ trước đến nay.

Sau lễ khởi công, chủ đầu tư đã lập tức bắt tay vào xây dựng các hạng mục như chuồng trại nuôi heo nái,trạm xử lý nước thải,khu nhà điều hành và nhà nghỉ của công nhân.

Đến đầu năm 2017, Bộ Tài nguyên - môi trường mới nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTMcủa chủ đầu tư trang trại này.

Kết quả kiểm tra cho thấy chủ dự án triển khai thi công xây dựng trong khi chưa được phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án là vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nên Bộ Tài nguyên - môi trường đã ra công văn yêu cầu dừng ngay hoạt động thi công, xây dựng.

Theo đó, Bộ Tài nguyên - môi trường đề nghị UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Masan dừng ngay hoạt động thi công xây dựng, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong thời gian dừng thi công; đảm bảo phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục và ứng phó với các sự cố môi trường.

Bộ Tài nguyên - môi trường cũng đề nghị Nghệ An xử lý vi phạm và yêu cầu chủ dưạ́n khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.