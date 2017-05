Đơn vị thi công nạo vét cảng gang thép Nghi Sơn được yêu cầu dừng đổ bùn thải ra vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, do đơn vị này đã không thực hiện đúng quy trình trong quá trình đổ thải.

Đơn vị thi công nạo vét cảng gang thép Nghi Sơn (khu kinh tế Nghi Sơn) đổ bùn thải ra vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An 'không đúng quy trình'

Chiều 13.5, ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét cảng gang thép Nghi Sơn (khu kinh tế Nghi Sơn) dừng đổ bùn thải ra vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, do đơn vị này đã không thực hiện đúng quy trình trong quá trình đổ thải.

Ông Thi cho biết thêm: “Việc nạo vét và đổ bùn thải cảng gang thép Nghi Sơn đã được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cấp phép. Trong quá trình đổ bùn thải trên biển, đơn vị thi công đã đổ đúng vị trí cho phép. Tuy nhiên, sau khi có thông tin phản ánh từ người dân ở TX.Hoàng Mai (Nghệ An), chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và phát hiện đơn vị thi công nạo vét cảng đã không thực hiện đúng quy trình đổ thải. Cụ thể, khi đổ, đơn vị thi công đã không dùng phao ngăn bùn trôi lan rộng ra ngoài, vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng đổ để khắc phục, bổ sung. Các ngành chuyên môn ở Nghệ An cũng đã kiểm tra, kết quả xác định đó chỉ là bùn thải, không có chất độc, nguy hại gì. Việc đổ bùn thải không làm ảnh hưởng gì đến cá và các sinh vật biển khác, chỉ làm thay đổi màu nước”.

Trước đó, từ đầu tháng 5, nhiều ngư dân ở TX.Hoàng Mai (Nghệ An) đã liên tục phản ánh về tình trạng đơn vị nạo vét cảng gang thép Nghi Sơn đổ bùn thải gây đục nguồn nước biển ven bờ. Ngay sau đó, bên cạnh việc chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế ngoài biển, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị Bộ TN-MT có ý kiến về vấn đề xả thải tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh; đồng thời đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cung cấp các thông tin liên quan đến sự việc cho UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan để làm cơ sở kiểm tra, giám sát.

Minh Hải