Một nhân viên an ninh sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã bị tạm đình chỉ nhiệm vụ để làm rõ thông tin "nhặt được tiền của khách nhưng không trả lại".

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Phạm Thị Trang (là hành khách đi chuyến bay VN613, chặng Hà Nội- Bangkok, thường trú tại số 86 phố Ngô Bệ, phường An Tân, thành phố Hải Dương) liên quan đến việc tố cáo anh Nguyễn Bá Nghĩa - nhân viên an ninh hàng không nhặt được túi đồ nhưng không trả lại.

Hiện nay, Cảng vụ đã làm việc với cá nhân anh Nghĩa và những người liên quan.

Một nhân viên an ninh hàng không tại sân bay Nội Bài bị 1 hành khách "tố" nhặt được tiền nhưng không trả lại

Cảng Nội Bài đã yêu cầu nhân viên Nguyễn Bá Nghĩa tường trình sự việc và tạm thời đình chỉ công tác để phục vụ việc xác minh của Cảng vụ hàng không miền Bắc.

Mặt khác, Cảng hàng không Nội Bài đã kiểm tra, rà soát thông tin từ các nhật ký ca trực, báo cáo của các bộ phận phục vụ hành khách, dữ liệu hình ảnh camera và máy soi chiếu hành lý xách tay.

Kết quả cho thấy: Trong toàn bộ thời gian phục vụ hoạt động bay vào ngày 1/4/2017, các bộ phận trực tiếp phục vụ hành khách không tiếp nhận bất kỳ thông tin, phản ánh nào về liên quan đến việc quên tài sản hay mất đồ của hành khách có tên Phạm Thị Trang. Dữ liệu camera tại điểm kiểm tra an ninh cho thấy tại thời điểm khách Phạm Thị Trang và người bạn đi qua không có hình ảnh bất thường.

Qua trao đổi, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết đã xác minh sơ bộ và nhận thấy sự việc trên vượt quá chức năng của Cảng vụ. Do đó, hồ sơ sự việc đã được bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn (Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài) tiếp nhận, xác minh làm rõ nội dung đơn phản ánh của bà Phạm Thị Trang để trả lời cho đương sự theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Facebook của chị Phạm Thị Trang, vào ngày 1/4 chị Trang đã đến sân bay Nội Bài làm thủ tục để đi Bangkok. Trong quá trình ngồi chờ lên máy bay, chị Trang đã làm rơi chiếc túi trong đó có 5.200 USD. Sau đó, đại lý bán vé máy bay cho chị Trang có gọi điện lại thông báo, có 1 nhân viên an ninh sân bay gọi điện hỏi về túi đồ chị Trang bỏ quên tại sân bay Nội Bài ngày 1/4. Sau khi trở về từ Bangkok, chị Trang đã liên hệ với nhân viên này nhưng không được hồi đáp.