Lãnh đạo Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, cán bộ CSGT liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên địa bàn đang bị đình chỉ công tác để xác minh làm rõ.

Liên quan đến nghi vấn CSGT Hải Dương gây tai nạn khiến 2 người thương vong tại Bình Giang (Hải Dương), sáng 9/5, trả lời PV VTC News, thiếu tá Nguyễn Hoàng Long - Trưởng Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, Công an huyện đang tạm đình chỉ công tác một cán bộ CSGT Công an huyện để phục vụ công tác xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long cho biết thêm, do sự việc liên quan đến cán bộ Công an huyện nên đơn vị không xác minh vụ việc nhằm tránh việc người dân hiểu sai người trong cơ quan xác minh, bênh vực nhau.

Theo đó, Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc để xác minh, điều tra làm rõ. Nếu cán bộ CSGT của đơn vị có sai phạm thì Công an huyện sẽ làm thủ tục để xử lý cán bộ theo quy định của pháp luật.

Hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT khiến 2 ông cháu bị thương vong.

Trước đó, nguồn tin của PV VTC News cho biết, khoảng 20h40 ngày 4/5, tại km10+400 tỉnh lộ 392 (thuộc địa phận xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), xe ô tô BKS 34D-01036 đang lưu thông hướng thị trấn Thanh Miện - Kẻ Sặt, đến khu vực này đã va chạm với xe mô tô 34B3 – 32587, do ông Vũ Đức Lựu (SN 1962, ở thôn Dương Xá, xã Nhân Quyền, cùng huyện) điều khiển, chở theo cháu nội là Vũ Quang Lâm (SN 2015).

Vụ va chạm khiến ông Vũ Đức Lựu tử vong tại chỗ, cháu Lâm bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Một số người dân sống gần khu vực xảy ra vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người lái xe ô tô BKS 34D-01036 đã bỏ xe lại và rời khỏi hiện trường. Nhiều người dân cho biết, họ nhìn thấy bộ quần áo CSGT trong chiếc xe ô tô này.

Vị cán bộ Công an huyện Bình Giang cho biết: "Theo nguồn tin báo của người dân thì vụ tai nạn có liên quan đến đại úy Lê Xuân Thành - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Giang. Tuy nhiên đây chỉ là tin báo ban đầu, hiện cơ quan điều tra còn đang vào cuộc điều tra làm rõ”.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

Kiều Mi - Minh Khang