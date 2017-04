Tài xế Trần Mạnh Thông (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) nghi can trong vụ TNGT cán chết thiếu tá CSGT đã ra đầu thú.

Hiện trường vụ xe chở heo đâm CSGT Đồng Nai tử vong

Tin mới vụ xe chở heo đâm Thiếu tá CSGT Đồng Nai tử vong: Chiều 16/4 tài xế Trần Mạnh Thông (25 tuổi, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đến công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đầu thú. Ngay sau đó tài xế Thông đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về vụ TNGT khiến thiếu tá CSGT Lê Quang Minh thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai (PC67) tử vong.

Chiều cùng ngày (16/4) Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và chia buồn cùng gia đình thiếu tá CSGT Lê Quang Minh. Thứ trưởng cũng đề nghị Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Như Báo Giao thông đã đưa tin vụ việc xảy ra trên QL1 vào lúc 19h15 tối 15/4, tại trạm thu phí cầu Đồng Nai, đoạn thuộc Km1872, (Khu phố 10, phường An Bình, TP.Biên Hòa), Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) của Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai đang làm nhiệm vụ.

Thời điểm trên Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe ô tô tải thùng BKS: 60C-107.62 lưu thông theo hướng ngã tư Vũng Tàu đi TP.HCM. Dù Tổ TTKS ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe không chấp hành mà cho xe chạy tiếp. Khi đến khu vực trước cabin gác chắn thu phí, thiếu tá Lê Quang Minh (SN 1976) đuổi theo yêu cầu lái xe dừng lại.

Sau khi tranh cãi với Thiếu tá Minh, lái xe không chấp hành tiếp tục lên xe để chạy tiếp. Sau đó Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái xe yêu cầu dừng lại và trượt ngã thì bị bánh xe sau bên trái cán lên người khiến tử vong tại chỗ. Sau khi rời khỏi xe, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Vĩnh Phú