Lộc điều khiển xe biển xanh gây tai nạn chết người trên quốc lộ 1A (tỉnh Quảng Nam). Nam tài xế này sau đó lẩn trốn hơn 3 tháng trước khi bị bắt.

Chiều 6/3, trung tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam), cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng nghi can Trần Tấn Lộc (34 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Nghi can Lộc (áo sọc) bị bắt sau hơn 3 tháng gay tai nạn. Ảnh: Phương Đức.

Theo điều tra, chiều 6/12/2016, tài xế Lộc điều khiển ôtô biển số xanh của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đi kiểm định lại xe. Khi lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) thì bất ngờ tông vào ông Mai Ngọc Vân (59 tuổi, xã Tam Xuân 2) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, nam tài xế không dừng xe mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy khiến người dân sống gây hiện trường tai nạn bức xúc. Một số người dân đã dùng xe máy truy đuổi, song bất thành.

Cơ quan điều tra xác định Lộc chính là người gây tai nạn và đã có hành vi lẩn trốn. Tại cơ quan công an, Lộc khai từng bị tuyên phạt 12 tháng tù treo về tội Cướp tài sản.

Quốc lộ 1A qua xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành (Quảng Nam), nơi tai nạn xảy ra. Ảnh: Google Maps.

Đức Phương